Die SG Oppenhausen will direkt zurück in die A-Klasse

Die Kreisliga B Staffel 9 ist in der Vorsaison eine reine „Rhein-Hunsrücker“ Klasse gewesen. Der Fußballkreis Hunsrück/Mosel ist weiterhin federführend in der B Staffel 9, allerdings sind in der 13-köpfigen Liga nur noch neun Mannschaften aus dem Kreis dabei. Die Liga komplettieren die „Koblenzer Klubs“ FC Bassenheim, SV Waldesch und SV Untermosel Kobern-Gondorf II sowie Rhein/Ahr-Verein SG Mosel Löf II. Die A-Klasse-Absteiger SG Oppenhausen/Nörtershausen und SG Niederburg zählen zu den Top-Favoriten. Der Blick auf die neun Rhein-Hunsrücker Mannschaften.

SSV Buchholz

Beim SSV Buchholz blickt man mit großer Zufriedenheit auf die vergangenen Wochen zurück. Der neue Trainer Michael Pandorf sieht seinen Aufsteiger gut gerüstet. „Mit der Vorbereitung bin ich insgesamt sehr zufrieden. Wir haben eine sehr gute Trainingsbeteiligung und eine starke Stimmung innerhalb der Mannschaft“, lobt der Coach. Die Testspiele (unter anderem 3:4 gegen Masburg, 5:0 gegen FC Plaidt II) verliefen bis auf eine Ausnahme (3:2 gegen Kettig) positiv und gaben wichtige Erkenntnisse. Eine genaue Einschätzung der Ligastärke fällt Pandorf aber schwer. Auch deshalb richtet er den Blick konsequent auf die eigene Entwicklung. „Mein Fokus liegt auf unserer eigenen Spielweise und den Zielen, die wir uns als Team gesetzt haben“, erklärt er.

FC Emmelshausen-Karbach III

Die Dritte des neu gegründeten Vereins FC Emmelshausen-Karbach hat einen kompletten personellen Umbruch mit vielen jungen Spielern und dem Abschied einiger Routiniers zu bewältigen. Auch der Trainer ist neu: Fabio Schmitt hat sich auf die Fahne geschrieben, den „schlechten Fitnesszustand der letzten Jahre“ zu beseitigen. Die Intensität im Training wurde hochgefahren, doch die ersten Testspielergebnisse waren noch wechselhaft: Einem Sieg gegen die eigene A-Jugend (3:1) und Laudert (2:0) standen Pleiten gegen Morshausen (0:3) und Ehrbachtal (1:4) gegenüber. Für Schmitt ist das aber Teil des Prozesses. „Wir wollen eine Einheit formen und als Team auftreten. Nachdem wir einen komplett neu durchgemischten Kader haben, sind wir noch in der Findungsphase“, erklärt der Coach und kündigt an, „in der Liga schon unsere Rolle spielen“ zu wollen.

SG Ehrbachtal Ney

Auch bei der SG Ehrbachtal steht ein neuer Mann an der Seitenlinie. Andy Herdt kennt ohnehin nicht viele der Konkurrenten, daher will er sich nicht ablenken lassen. „Ich werfe nicht so einen Blick auf die anderen, eher auf das, was wir vorhaben“, gesteht er. Die Vorbereitung lief mit einem Schnitt von 16 Spielern pro Einheit für ihn zufriedenstellend. Die Testspiele (unter anderem 1:1 gegen Horchheim, 1:2 gegen Morshausen) gaben dem neuen Coach erste Erkenntnisse. Herdt ist zufrieden mit den Fortschritten und stellt gegenüber der Vorsaison eine positive Entwicklung in den Vordergrund, hat aber auch eine Top-Platzierung im Auge. Vergangenes Jahr wurde die SGE noch Fünfter. „Wir wollen am Ende besser abschneiden“, sagt Herdt.

SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach

Reyad David hat bei der SG Laudert als Spielertrainer übernommen. In der Vorbereitung scheint aber noch der Wurm drin. Sechs Vorbereitungsspiele, sechs Niederlagen und ein Torverhältnis von 4:22 lassen nicht unbedingt auf eine gute Saison hoffen, doch David bleibt gelassen. „Ich gerate wegen der Testspiele nicht in Panik“, stellt er klar. Für ihn steht der langfristige Prozess im Vordergrund. Die Mannschaft habe sich im Fitnessbereich deutlich entwickelt und arbeite an der Etablierung einer neuen Spielphilosophie und eines neuen Systems. „Das braucht nun mal Zeit“, weiß der neue Verantwortliche. Die Mannschaft befindet sich für ihn auf einem guten Weg, die nötige Stabilität für die Saison zu finden, um am Ende einen einstelligen Platz im gesicherten Mittelfeld der Liga zu erreichen.

SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II

Mit den ersten Trainingswochen der Bezirksliga-Reserve kann das Trainerduo um Maurice Volkweis und Kevin Praß bestens leben. Ersterer sieht keinen Grund zur Klage: „Die Vorbereitung ist sehr positiv. Mit den Testspielen und der Trainingsbeteiligung bin ich zufrieden.“. Die Siege in den Partien gegen Kirchberg III und Sohren (jeweils 3:0) unterstreichen den guten Eindruck. Für Volkweis hat sich das Team personell gegenüber der Vorsaison „nicht verschlechtert“, somit blickt er verhalten optimistisch in die neue Saison. Allerdings fällt ihm eine Prognose schwer, zu unbekannt sind viele Teams. „Grob gesagt ist das Ziel das gesicherte Mittelfeld, aber das ist mit Vorsicht zu genießen, weil wir ganz viele Teams nicht kennen“, gesteht Volkweis.

SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid

Beim Absteiger, der nach 49 Jahren das erste Mal wieder in der B-Klasse zugegen ist, hat mit Trainer Patric Muders ein alter Bekannter übernommen. Nach Abmeldung der Reserve verfolgt er zunächst ein Plan abseits der Ergebnisse. „Wir wollen mit den Spielern wieder auf und neben dem Platz eine Gemeinschaft werden. Das ist in der Vergangenheit ein bisschen verloren gegangen“, weiß Muders. Mit der Vorbereitung ist er einverstanden, auch wenn die Trainingsbeteiligung urlaubsbedingt etwas nachließ. Mit den sportlichen Zielen hält Muders nicht hinterm Berg, sein Blick geht Richtung Spitzengruppe: „Wir wollen in der Saison oben mitspielen. Was oben bedeutet, wird sich aber erst noch zeigen.“ Als Top-Favoriten sieht er Oppenhausen und Ehrbachtal, dahinter würde er sich gerne einsortieren.

SG Oppenhausen/Nörtershausen

In Oppenhausen wird nicht tiefgestapelt. Bei der SG liefen durch das parallele Training von erster und zweiter Mannschaft teilweise mehr als 30 Spieler auf. Ein intensives Trainingslager stärkte laut Trainer Christian Staaden außerdem den Gemeinschaftssinn bei „intensiver Arbeit“. Er lässt keine Zweifel daran aufkommen, wohin es für sein Team wieder gehen soll. Nach dem Abstieg nimmt er die Favoritenrolle ohne Umschweife an. „Klar, wo wir hinwollen: Wir wollen definitiv aufsteigen“, lautet die unmissverständliche Ansage des neuen Trainers. Zwar hat er auch Teams wie Niederburg, Waldesch und auch das stark verstärkte Urbar/Werlau auf dem Zettel, doch am Ende macht Staaden deutlich: Die SG Oppenhausen will zurück in die A-Klasse.

i Die SG Viertäler Oberwesel II (in Weiß) und die SG Urbar/Werlau werden sich auch in der kommenden Saison in der B Staffel 9 packende Strafraumszenen liefern - das erste Mal schon am dritten Spieltag, wenn Oberwesel II am 22. August an einem Freitagabend den Lokalrivalen begrüßt. Christian Kiefer. #ckpicture

SG Urbar/Werlau

Die SG Urbar/Werlau hat eine top Vorbereitung hingelegt, trainierte auf zwei Sportanlagen und der neue Übungsleiter Torsten Schneider freut sich über eine „hervorragende Trainingsbeteiligung“ und starke Testspiele gegen Blankenrath (4:0) und Türkgücü Simmern (16:0). Allerdings mahnt er vor überzogenen Erwartungen: „Der Weg ist richtig und gut, aber wir haben noch einiges an Luft nach oben und wir können die Ergebnisse der Testspiele sehr gut einordnen.“ Er weigert sich, voreilig ein konkretes Saisonziel auszugeben. Schneider ist überzeugt: „Wenn wir in jedem Spiel unsere Leistung abrufen und einen guten Start hinlegen, stellt sich unser Erfolg von alleine ein. Dann können wir sehr gerne in der Wintervorbereitung über ein Ziel sprechen.“

SG Viertäler Oberwesel II

Bei der Reserve der SG Viertäler Oberwesel ist nach dem haarscharf geschafften Klassenerhalt in der Vorsaison und in einer Klasse mit acht neuen und unbekannten Gegnern die Marschroute für die kommende Spielzeit klar. Trainer Fabian Dämgen, der mit dem ehemaligen SVO-Akteur Max Engel einen neuen Co-Trainer an seiner Seite hat, sagt ehrlich: „Wir machen uns nichts vor: Letztes Jahr haben wir knapp die Klasse gehalten und das wird auch dieses Jahr wieder das Ziel sein.“ Die Vorbereitung an sich verlief gut, die Mannschaft zieht laut Dämgen mit. Aber er weiß um die eigene Rolle in der 13er-Staffel: „Auch wenn es blöd klingt, geht es um den typischen Spruch, eine sichere und sorgenfreie Saison zu spielen. Wir sind realistisch und wissen, in welche Richtung es gehen wird.“