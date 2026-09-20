Kreisliga B Staffel 9 Die SG Ober Kostenz/Sargenroth zieht auf und davon Nico Balthasar 20.09.2026, 18:58 Uhr

i Mit einem eindrucksvollen 4:0 beim FC Peterswald-Löffelscheid (in Blau) feierte Aufsteiger TuS Ellern um Julian Adler (am Ball) am siebten Spieltag seinen ersten Saisonsieg. Christian Kiefer

Die SG Ober Kostenz/Sargenroth dominiert die B Staffel 9 und hat nach dem 3:1 gegen Mont Royal schon sechs Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz. Aufsteiger TuS Ellern landete eindrucksvoll seinen ersten Saisonsieg.

Die SG Ober Kostenz/Sargenroth hat auch das Spitzenspiel gegen die SG Mont Royal gewonnen und führt die Fußball-Kreisliga B Staffel 9 nach sieben Siegen aus sieben Spielen mit sechs Punkten Vorsprung an. Dahinter rückte Liebshausen II durch das 2:0 gegen Rheinblick II auf Rang zwei vor.







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