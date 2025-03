Die SG Gebhardshainer Land träumt vom Aufstieg

Die SG Gebhardshainer Land/Steineroth steht in der Fußball-Kreisliga B1 aktuell auf dem ersten Platz. Die Mannschaft um Trainer Heiko Schnabel will zurück ins Kreisoberhaus.

In der Fußball-Kreisliga B1 steht die SG Gebhardshainer Land/Steineroth nach 15 Spielen mit 38 Punkten und nur einer Niederlage an der Tabellenspitze. Auf den ersten Verfolger, die SG Honigsessen, haben die Gebhardshainer vier Zähler Vorsprung. Auch in der Kreisliga B1 starten kommendes Wochenende wieder die Pflichtspiele. Die Gebhardshainer empfangen am Sonntag, den 09.03. um 15 Uhr die Sportfreunde aus Daaden, welche aktuell sieben Zähler hinter der SG liegen. Trainer Heiko Schnabel fordert „einen gelungenen Auftakt in die Restsaison“ und gibt Einblick auf vergangene und kommende Wochen.

Was lief bisher gut und wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Saison?

Also gut lief bisher sehr viel bei uns. Wenn man Erster ist, ist selbstverständlich viel richtig gelaufen. Ich glaube, dass wir einen Riesensprung in Sachen Mentalität gemacht haben. Die ist aktuell sehr gut. Zudem bin ich sehr froh darüber, dass wir in jedem Spiel versuchen, guten Fußball zu spielen, und alles geben, um die Dinge spielerisch zu lösen. So können wir jeden Gegner schlagen, und das müssen wir uns in der restlichen Saison auch beibehalten. Die bisherige Saison stimmt mich sehr positiv, auch mit Hinblick auf die restlichen Spiele.

Was lief bisher noch nicht so gut und wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?

Ich sehe auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. In gewissen Bereichen, zum Beispiel was das Verteidigen angeht, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Da können wir uns in jedem Fall noch steigern. Das muss auch unser Ziel sein in den nächsten Wochen, daran werden wir arbeiten.

Was macht die SG Gebhardshainer Land/Steineroth aus?

Ich glaube, wir haben einen sehr starken Zusammenhalt in allen Teilen der Mannschaft. Dazu kommt noch unser großer Hunger auf den Erfolg. Das meine ich nicht im Allgemeinen, sondern wirklich, dass wir Woche für Woche unsere Spiele gewinnen wollen. Das geht von mir als Trainer über jeden Einzelnen in unserer Mannschaft. Das macht uns als Mannschaft stark und zeichnet uns gleichzeitig auch aus.

Planen Sie aufgrund der Tabellensituation für die A-Klasse?

Wir planen jetzt noch nicht für die A-Klasse. Der Aufstieg kann uns definitiv ja noch genommen werden. Dafür ist es alles noch zu eng und andere Mannschaften sind auch sehr stark. Wir schauen von Woche zu Woche und versuchen natürlich jedes Spiel zu gewinnen. Damit müssen wir am Sonntag beginnen und dann gucken wir mal, wo diese Saison noch hinführt. Dass wir aufsteigen wollen, ist aufgrund der Tabellensituation natürlich klar. Aber wie gesagt: Wichtig ist es, Woche für Woche die Spiele neu anzugehen und unsere Leistung zu bringen.

Vervollständigen Sie folgenden Satz: Bei einem Aufstieg der SG Gebhardshainer Land werde ich...

Das darf ich gar nicht so in der Öffentlichkeit sagen. Es gibt zwei Dinge, die ich eigentlich immer machen wollte. Wie gesagt, das eine werde ich (noch) nicht sagen. Aber falls wir aufsteigen sollten, gibt es am Montag danach Frühstück für die ganze Mannschaft bei mir zu Hause. Vielleicht dient das den Jungs noch ein bisschen mehr als Anreiz, um aufzusteigen. Den Rest gucken wir dann im Sommer, was noch so passiert.