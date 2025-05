Fußball-Ehe in der Eifel: Die SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl/Brachtendorf/Forst, Tabellensiebter der Kreisliga B Staffel 4, und die Mitte März aus dem Spielbetrieb in der C Staffel 12 ausgeschiedene SG Düngenheim/Urmersbach machen ab der kommenden Saison gemeinsame Sache. Ab dem 1. Juli geht die SG Brohlbachtal Hambuch an den Start.

Das 2:7 gegen die SSG Lutzerather Höhe am 9. März war der letzte Auftritt in dieser Saison für die SG Düngenheim/Urmersbach/Monreal, die sich im Jahr 2016 zusammengeschlossen hatte. Personalmangel zwang die Verantwortlichen um den Urmersbacher Vorsitzenden Thomas Weber zu diesem Schritt. Die große Frage bei Weber & Co.: Wie geht es in der Zukunft weiter? Zumindest nicht mit den Sportfreunden Monreal, die sich anderweitig nach einem SG-Partner umsehen und noch nicht fündig geworden sind.

Über kurz oder lang hoch in die A-Klasse

Düngenheim/Urmersbach orientierte sich östlich und ging in Verhandlungen mit Hambuch/Kaifenheim/Brohl/Brachtendorf/Forst. „Wir waren in der Vergangenheit schon zweimal nah dran, um mit den Hambuchern eine SG zu bilden“, sagt Weber. Beim dritten Anlauf hat es nun geklappt. Ab dem 1. Juli macht man gemeinsame Sache als SG Brohlbachtal Hambuch. „Sechs der sieben Orte bis auf Hambuch liegen am Brohlbach, deshalb der Name. Hambuch wird der federführende Verein, deshalb der Zusatz Hambuch“, sagen Weber und der Vorsitzende von Pyrmont Brohl, Michael Mertes.

Aufgrund der Jugendarbeit im JFV Schieferland ist das für beide Parteien perspektivisch gesehen der einzig logische Schritt. „Viele Jugendspieler kommen aus unseren Vereinen, ihnen wollen wir einen guten Übergang im Männerbereich in unseren Vereinen bieten, sie haben alle in der Jugend Bezirksliga oder höher gespielt“, sagt Mertes: „Wir wollen auch über kurz oder lang raus aus der B-Klasse und bald in der A-Klasse spielen.“

Schikora wird Trainer, Hammes und Kraus unterstützen ihn

Zwei Mannschaften in der B- und in der C-Klasse gehen an den Start, aus Düngenheim/Urmersbach sind noch „sieben oder acht Spieler“ übrig, wie Weber sagt. Der derzeitige Hambucher Trainer Stephan Schikora wird die erste Mannschaft der SG Brohlbachtal trainieren, unterstützt von den Co-Trainern Mike Hammes und Jörg Kraus, die alle Spieler aus ihrer langjährigen Zeit als Jugendtrainer kennen. Die Reserve wird Chris Becker coachen, der bisherige Trainer von Hambuch II, Pascal Thelen, wird Sportlicher Leiter der SG Brohlbachtal.

Ab dem 1. Juli stehen vier Spielorte zur Verfügung. In der ersten Saison wird in Kaifenheim und in Düngenheim gespielt, in der zweiten Saison in Hambuch und Brohl. Der Urmersbacher Rasen wird kein Spielort mehr sein. „Das ist ein Einschnitt, keine Spiele mehr in Urmersbach, aber unser Verein wollte in der neuen SG unbedingt im Boot bleiben“, sagt der Urmersbacher Chef Weber: „Wir freuen uns auf die Zukunft, die SG Brohlbachtal wird eine gute Sache werden.“ Düngenheim/Urmersbach und Hambuch waren COC-Schwergewichte in der Vergangenheit und spielten in den 1990er-Jahren (Düngenheim) und in den 2000er-Jahren (Hambuch) in der Bezirksliga.