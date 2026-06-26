Am ersten Juli-Wochenende (4./5. Juli) veröffentlicht der Fußballverband Rheinland die Staffeleinteilung. Fest steht: Die SG Bremm II wird dann in der C-Klasse zu finden sein. Noch eine Mini-Chance auf die A-Klasse hat der SSV Ellenz-Poltersdorf.
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Die Mannschaftsmeldung für die kommende Männer-Saison im Fußballverband Rheinland endet am Dienstag, 30. Juni. Die SG Bremm II hat eine Entscheidung getroffen und tritt trotz der Rettung in der B-Klasse in der kommenden Saison wieder in der Kreisliga C an.