A-Klasse-Chance für Ellenz? Die SG Bremm II geht freiwillig in die C-Klasse Michael Bongard 26.06.2026, 11:22 Uhr

i Trainer Patrick Jobelius (Mitte) verabschiedet seinen Spielertrainer Matthias Bremm. Er hört wie viele andere bei der SG Bremm II auf, deswegen geht das Team trotz der B-Klasse-Rettung freiwillig runter in die C-Klasse. Holger Teusch

Am ersten Juli-Wochenende (4./5. Juli) veröffentlicht der Fußballverband Rheinland die Staffeleinteilung. Fest steht: Die SG Bremm II wird dann in der C-Klasse zu finden sein. Noch eine Mini-Chance auf die A-Klasse hat der SSV Ellenz-Poltersdorf.

Die Mannschaftsmeldung für die kommende Männer-Saison im Fußballverband Rheinland endet am Dienstag, 30. Juni. Die SG Bremm II hat eine Entscheidung getroffen und tritt trotz der Rettung in der B-Klasse in der kommenden Saison wieder in der Kreisliga C an.







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