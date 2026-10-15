Überraschung unter der Woche in der B Staffel 9: Tabellenführer Ober Kostenz/Sargenroth hat das erste Mal verloren – und zwar in Niederburg beim Kellerkind SG Rheinblick II. Am Wochenende steht der elfte Spieltag in der B 9 an.
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Die Fußball-Kreisliga B Staffel 9 geht in den elften Spieltag. Die Frage lautet, ob der Spitzenreiter Ober Kostenz/Sargenroth nach seiner ersten Niederlage wieder in die Spur findet. Der Tabellenführer musste sich nach neun Siegen am Mittwoch im Nachholspiel bei der SG Rheinblick II mit 0:2 geschlagen geben.