Kreisliga B Staffel 9 Die Rheinblick-Reserve schockt den Tabellenführer Nico Balthasar 15.10.2026, 12:11 Uhr

i Die SG Rheinblick II (in Schwarz, von links mit Jakob Werner und Robin Dietz – hier beim 1:2 gegen die SG Mont Royal, das Spiel pfiff Schiri Ahmad Al Ahmad) hat im Nachholspiel am Mittwoch in Niederburg dem bis dato makellosen Tabellenführer SG Ober Kostenz/Sargenroth die erste Niederlage beim 2:0 zugefügt. hjs-Foto

Überraschung unter der Woche in der B Staffel 9: Tabellenführer Ober Kostenz/Sargenroth hat das erste Mal verloren – und zwar in Niederburg beim Kellerkind SG Rheinblick II. Am Wochenende steht der elfte Spieltag in der B 9 an.

Die Fußball-Kreisliga B Staffel 9 geht in den elften Spieltag. Die Frage lautet, ob der Spitzenreiter Ober Kostenz/Sargenroth nach seiner ersten Niederlage wieder in die Spur findet. Der Tabellenführer musste sich nach neun Siegen am Mittwoch im Nachholspiel bei der SG Rheinblick II mit 0:2 geschlagen geben.







Artikel teilen

Artikel teilen