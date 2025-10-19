Favoriten siegen am Wochenende Die ersten vier der Liga geben sich keine Blöße Daniel Korzilius 19.10.2025, 21:12 Uhr

i Feldkirchens Firat Ergat (in Weiß) und seine SG konnten mit 4:1 gegen die SG St. Katharinen/Vettelschoß II (in Blau) gewinnen. Jörg Niebergall

In der Fußball-Kreisliga B3 feiert der Tabellenführer CSV Neuwied einen 10:3-Kantersieg bei der Bezirksliga-Reserve des TuS Asbach. Auch die Verfolger SG Neuwied, VfB Linz II und SG Feldkirchen gewinnen allesamt.

Nichts Neues an der Spitze der Fußball-Kreisliga B3: Am elften Spieltag gewannen die ersten vier Teams der Tabelle ihre Spiele. Der CSV Neuwied bleibt nach dem 10:3-Kantersieg beim TuS Asbach II Tabellenführer mit zwei Zählern Vorsprung vor der SG Neuwied (3:2 bei der SG Ellingen II) und dem VfB Linz II (3:0 beim SV Windhagen II).







