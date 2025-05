Die SG Dickenschied/Gemünden hat nach einem 9:1 gegen Soonwald die Tabellenspitze in der B Staffel 9 übernommen – weil Weiler in Unzenberg patzte.

Die SG Dickenschied/Gemünden holte sich am 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 die Tabellenspitze zurück. Die Elf von Michael Minke feierte einen Kantersieg gegen Abstiegskandidat Soonwald, der bisherige Primus Weiler patzte in Unzenberg. Am Samstag treffen die beiden Teams im direkten Duell in Weiler aufeinander.

SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid II – SG Werlau/Urbar 0:2 (0:0). Gegen den Absteiger fuhr Werlau einen laut Spielertrainer Daniel Müller „hochverdienten Sieg“ ein und machte seinerseits den Klassenerhalt endgültig fix. „Mit dem 1:0 im Rücken und dem Platzverweis war es natürlich einfacher“, sagte er, nachdem seine Elf in der ersten Hälfte zwar Spielkontrolle gehabt habe, sich aber auch schwertat, gefährlich zu werden.

Tore: 0:1 und 0:2 Jakob Muders (51., 82.).

Besonderheit: Rote Karte für Jannik Keßler (Niederburg II) wegen groben Foulspiels (67.).

SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen II – SG Buch/Bell/Mörsdorf 3:0 (2:0). Nach nicht mal 60 Sekunden ging die Argenthaler Reserve in Führung. „Das war natürlich optimal für uns“, freute sich Coach Maurice Volkweis. Im Anschluss verfolgte er die Partie weitestgehend entspannt. „In Summe geht das Ergebnis auf jeden Fall in Ordnung. Wir mussten uns keine Gedanken machen, dass es noch mal kippt. Dafür, dass es um nichts mehr ging, war es ordentlich“, meinte er.

Tore: 1:0 Jannik Klockner (1.), 2:0 Noah Schneider (27.), 3:0 Klockner (81.).

TuS Rheinböllen II – SG Uhler/Kastellaun 1:3 (1:1). „Wir schlagen uns mal wieder selbst, das ist ein Spiel, das du niemals verlieren musst“, verdrehte Rheinböllens Trainer Julian Breitbach genervt die Augen. Er sah von beiden Mannschaften „kein schönes Spiel“, in dem sich sein Team immer wieder unnötige Ballverluste leistete. „Die sind uns dann auch um die Ohren geflogen und wurden bestraft“, beobachtete er.

Tore: 1:0 Christopher Rott (19.), 1:1 Leon Vollmer (21.), 1:2 Tom Gödert (55.), 1:3 Daniel Gewehr (80.).

SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach – SG Viertäler Oberwesel II 3:3 (2:1). Haarscharf schrammte die Oberweseler Reserve am Auswärtssieg vorbei, der den Gästen zwei Spieltage vor Schluss ein Polster von vier Zählern auf die Abstiegszone und den Vorletzten Soonwald beschert hätte, so sind es nur zwei Punkte Vorsprung. Lauderts Coach Frank Jahn bezeichnete das Remis als glücklich für sein Team. „Wir haben keinen Fußball gespielt, nur mit langen Dingern hantiert“, meinte er im Hinblick auf die spielerisch schwache Vorstellung seiner Mannschaft. Den Gegner lobte er hingegen: „Sie haben das Mittelfeld übernommen und einige Hochkaräter vergeben.“

Tore: 0:1 Martin Möller-Racke (10.), 1:1 Tobias Palenberg (16.), 2:1 Nils Gödert (28.), 2:2 Niklas Henzel (68.), 2:3 Jakob Werner (70.), 3:3 Gödert (90.).

SG Dickenschied/Gemünden – SG Soonwald/Simmern 9:1 (6:1). Nach dem Kantersieg und dem Sprung an die Tabellenspitze herrschte im Lager der Gastgeber größte Zufriedenheit. „Soonwald hat sich schon auch gewehrt, aber bei einigen meiner Jungs ist der Knoten geplatzt. Wir haben es sehr gut gelöst“, freute sich Heimcoach Michael Minke. Gespannt blickt er nun auf den Saisonabschluss mit Spielen in Weiler und gegen Ehrbachtal sowie dem Pokalfinale gegen Oberwesel. „Wir haben von Anfang an auf die Entscheidung gedrängt und wollten uns Selbstvertrauen für die Spiele holen“, verriet Minke.

Tore: 1:0 Niclas Pleitz (2.), 2:0 Eigentor (8.), 3:0 Niclas Kiefer (29.), 3:1 Mats Backes (33.), 4:1 und 5:1 N. Kiefer (38., 40., Foulelfmeter), 6:1 Pleitz (45.), 7:1 N. Kiefer (58.). 8:1 Benjamin Gappa (77.), 9:1 Janik Kühnreich (87.).

SG Biebertal/Unterkülztal – SG Ehrbachtal Ney 6:3 (4:1).Biebertals Spielertrainer Sandro Hoffmann war zufrieden: „Das Motto Entschlossenheit und ohne Heimniederlage aus der Saison zu gehen, wurde umgesetzt.“ Für ihn ging der Sieg auch in der Höhe in Ordnung, auch wenn ihn die Entstehung der drei Gegentreffer ärgerten. „Wir machen leider dreimal genau den gleichen Fehler. Und dann wird Dummheit einfach bestraft“, sagte er und gab die Marschrichtung vor: „Sechs Punkte, rausholen, was geht und gerne auch noch ein, zwei Plätze klettern.“

Tore: 1:0 Felix Kiefer (1.), 2:0 Sandro Hoffmann (4., Handelfmeter), 2:1 Simon Karbach (13.), 3:1 Kiefer (30.), 4:1 Hoffmann (45., Foulelfmeter), 4:2 Karbach (51.), 5:2 Hoffmann (65.), 5:3 Karbach (68.), 6:3 Edgar Flegel (84.).

SG Unzenberg/Sargenroth/Mengerschied – SC Weiler 2:1 (0:1). Unzenberg stürzte den Tabellenführer, Torsten Mazanek, der in Abwesenheit von Coach Ingo Hubert das Team betreute, machte seiner Mannschaft ein Riesenkompliment: „Was die heute gebrummt sind. Mit diesem Sieg haben wir nicht gerechnet.“ Vom Prädikat „unverdient“ wollte er nichts wissen, auch wenn seine Elf Glück benötigte. „Weiler hätte zur Pause 3:0 führen können, aber wir haben alles gegeben, zu gewinnen“, jubelte Mazanek.

Tore: 0:1 Christian Luitz (9., Foulelfmeter), 1:1 Steven Tittel (55.), 2:1 Christoph Bittner (70.).