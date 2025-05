Am 25. und vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 endete das Gipfeltreffen zwischen Weiler und Dickenschied/Gemünden remis. Beide Teams bewahrten sich damit die Chancen auf den Aufstieg ins Kreisoberhaus. Im Keller fiel eine weitere Entscheidung: Die SG Soonwald/Simmern steigt ab. Außerdem vollzog sich ein überraschender Trainerwechsel.

SC Weiler – SG Dickenschied/Gemünden 1:1 (1:0). Vor einer laut Gäste-Coach Michael Minke „geilen Kulisse“ von rund 250 Zuschauern teilten sich die Teams die Punkte. Somit haben sowohl der Zweite Weiler als auch Tabellenführer Dickenschied gute Chancen auf den Aufstieg. „Das Spiel hatte keinen Verlierer, aber zwei Aufsteiger verdient. Es wäre schade, wenn nicht beide Mannschaften nächstes Jahr in der A-Klasse spielen würden“, zeigte sich Minke begeistert. Für ihn ging die erste Hälfte an Weiler, die zweite nach Wechseln, Umstellungen und „scheinbar paar passenden Worten“ in der Kabine an sein Team. Ähnlich sah es SCW-Spielertrainer Christopher König: „Vielleicht ist es sogar ein bisschen schmeichelhaftes Unentschieden für Dickenschied, da wir doch die besseren Chancen hatten, aber letztendlich war das schon ein gerechtes Ergebnis.“ Auch er war angetan vom Spiel und den Rahmenbedingungen. „Ihnen hat der Punkt gereicht, das hat man dann gegen Ende gemerkt. Es war ein Fußballfest für die Kreisklasse“, bilanzierte er. Dickenschied (58 Punkte) hat am letzten Spieltag am Sonntag ein Heimspiel in Gemünden gegen den Fünften Ehrbachtal, Weiler (56 Zähler) gastiert beim Absteiger Soonwald. Der Meister steigt auf – und auch der Zweite, wenn er auf 59 Punkte kommt. Die würden reichen, um nach der Quotientenregelung zu den 13 punktbesten Vizemeister zu gehören, die aufsteigen in die A-Klasse.

Tore: 1:0 Christopher König (34.), 1:1 Niclas Pleitz (48.).

i Weilers Spielertrainer Christopher König markiert hier per Kopf das 1:0 für seinen SC, aber die Gäste aus Dickenschied/Gemünden (rechts Aaron Groß) und glichen noch zum 1:1 aus und gehen als Tabellenführer in den letzten Spieltag. Hermann-Josef Stoffel

SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid II – TuS Rheinböllen II 0:3 (0:2). Die Reserve des TuS gab sich beim Schlusslicht keine Blöße, fuhr einen ungefährdeten Sieg nach Hause und kann im Saisonfinale sogar noch auf Rang sechs klettern. In der ersten Hälfte musste die Partie wegen einer Verletzung eines Gästeakteurs der Krankenwagen gerufen werden, die Partie war für mehrere Minuten unterbrochen.

Tore: 0:1 Marian Zipp (45+2.), 0:2 Christopher Rott (45.+4), 0:3 Raphael Behr (86.).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Stefan Oncsa (Niederburg II, 89.).

SG Viertäler Oberwesel II – SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen II 2:1 (2:1). Ein perfektes Wochenende für Viertäler Oberwesel: In der A-Klasse feierte die erste Mannschaft die Meisterschaft, eine Etage tiefer machte die Reserve mit Coach Fabian Dämgen den Klassenerhalt klar. „Schön, dass es geklappt hat. Die Erste ist Meister, wir bleiben drin, was will man mehr“, jubelte er, nachdem seine Elf auf dem Platz überzeugen konnte. „Wir haben uns durch das Gegentor nicht beirren lassen. Man hat gesehen, welches Team im Abstiegskampf steckt, weil wir Vollgas gegeben und uns relativ schnell belohnt haben“, freute sich Dämgen.

Tore: 0:1 Lukas Augustin (2.), 1:1 Niklas Henzel (10.), 2:1 Vincent Hastenplug (13.).

SG Buch/Bell/Mörsdorf – SG Biebertal/Unterkülztal 2:3 (1:1). Während die Gäste in der zu Ende gehenden Spielzeit auf eigenem Platz noch ungeschlagen sind, feierten sie in Bell ihren sechsten Auswärtssieg und bewahrten sich somit die Chance auf Rang drei in der Endabrechnung. Biebertals Spielertrainer Sandro Hoffmann trug sich zum 28. Mal in die Torschützenliste ein. Nach zwei Treffern in der Anfangsphase nahm die Partie erst in den letzten Minuten wieder an Fahrt auf – mit dem besseren Ende für die Gäste.

Tore: 0:1 Felix Kiefer (5.), 1:1 Mathis Buschmann (20.), 1:2 Sandro Hoffmann (82.), 1:3 Fabian Linck (85.), 2:3 Rene Kochems (89.).

SG Uhler/Kastellaun – SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach 2:4 (1:2). „Ich hab es angesprochen, aber es ist in der Birne nicht angekommen. Deshalb haben wir verdient verloren“, meinte Uhlers Coach Frank Hartmann nach der Niederlage gegen Angstgegner Laudert. „Sie haben gemacht, was sie auszeichnet, und wir haben es nicht auf die Kette gekriegt“, führte er aus und monierte fehlendes Zweikampfverhalten und unzureichende Körpersprache. Alles schlechtreden wollte Hartmann im Gesamtkontext und Rang drei aber auch nicht. „Wir haben bis jetzt eine gute Saison gespielt, mit zwölf Punkten mehr als vor einem Jahr. Das ist schon ein wesentlicher Schritt nach vorne und da darf man so ein Spiel schon mal drin haben“, zeigte er sich versöhnlich.

Tore: 0:1 Nils Gödert (1.), 1:1 Dimitri Lang (8.), 1:2 Felix Weber (40.), 1:3 Janis Weber (69.), 1:4 Matthias Nil (72.), 2:4 Leon Vollmer (81.).

SG Ehrbachtal Ney – SG Unzenberg/Sargenroth/Mengerschied 1:2 (0:1). Unmittelbar vor der sportlich bedeutungslosen Partie platzte in Ehrbachtal die Bombe. Die SGE trennte sich von Trainer Patric Muders. Der zweite Vorsitzende Andreas Schäfer erklärt die Entscheidung nach Muders' drittem Platzverweis innerhalb von rund 15 Monaten und einer durchwachsenen Rückrunde. „Eigentlich kann ihn nur loben, auch menschlich hat es super gepasst. Aber manche Dinge werfen auch ein schlechtes Licht auf den Verein“, bekannte Schäfer nach der Heimniederlage gegen Unzenberg. Fabian Groß betreute die Mannschaft während der 90 Minuten, wird das am letzten Spieltag aber wohl nicht wieder tun. „Wir haben noch keinen Plan. Es ist nicht so, dass wir uns von Patric getrennt haben und schon einen Nachfolger in der Hinterhand haben“, so Schäfer zur überraschenden Personalie.

Tore: 0:1 Kim Alaimo (10.), 0:2 Christoph Bittner (47.), 1:2 Simon Karbach (81.).

SG Werlau/Urbar – SG Soonwald/Simmern 1:0 (1:0). Die Soonwälder Niederlage besiegelte den Abstieg der Mannschaft von Coach Max Rothenbach, da Konkurrent Oberwesel II eine Stunde zuvor auf fünf Punkte davonzog. Der Coach wollte seiner Elf keinen Vorwurf machen: „Am Ende hat es leider nicht gereicht. Die Jungs haben alles gegeben, sowohl heute als auch über die Saison hinweg.“ Den Gang in die C-Klasse muss er erst einmal verdauen. „Für den Verein und die Mannschaft sind es schwere Zeiten und ich hoffe, dass es irgendwann wieder bergauf geht“, so Rothenbach. Der 23-Jährige wird nächste Saison Trainer beim A-Klasse-Abstiegskandidaten SG Sohren.

Tor: 1:0 Jannik Gärtner (18.).