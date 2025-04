Führungswechsel in der B Staffel 9? Gewinnt Dickenschied in Gemünden am Mittwoch das Nachholspiel gegen Niederburg II, übernimmt die SG die Pole Position vor den abschließenden fünf Spieltagen.

Die SG Dickenschied/Gemünden kann im zweiten Nachholspiel innerhalb von vier Tagen die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 übernehmen. Nach dem 3:1 am Samstag in Bell bei der SG Buch empfängt Dickenschied in Gemünden am Mittwoch um 20 Uhr das Schlusslicht SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid II. Mit einem Heimsieg würde Dickenschied fünf Spieltage vor Schluss mit 50 Punkten den Platz an der Sonne vom SC Weiler (49 Punkte) übernehmen.

Eigentlich kann gegen die Niederburger Reserve nichts schiefgehen, schließlich steht der Gegner mit nur neun Punkten auf dem Konto am Tabellenende. „Es muss jedes Spiel gespielt und jeder Gegner ernst genommen werden. Das machen wir auch mit Niederburg II so, auch wenn sie tabellarisch natürlich im Hintertreffen liegen“, sagt Dickenschieds Trainer Michael Minke. Er muss auf Enrico Brück verzichten, zudem wird der angeschlagene Co-Trainer Raphael Kauer wahrscheinlich geschont und Aaron Groß fehlt berufsbedingt.