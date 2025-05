Meister SG Dickenschied/Gemünden und der Vize SC Weiler steigen in die A-Klasse auf. Die SG Soonwald/Simmern und die SG Niederburg II lauten die beiden Absteiger in der B Staffel 9. Der Blick auf den letzten Spieltag.

Am 26. und letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 fielen an der Spitze die letzten Entscheidungen. Da die SG Dickenschied/Gemünden gewann, steigt sie als Meister auf. Auch Verfolger SC Weiler löste das Ticket für die A-Klasse, nach dem souveränen Sieg gegen Absteiger Soonwald reichen als Vizemeister 59 Punkte.

SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen II – SG Uhler/Kastellaun 3:3 (1:1). Die Punkteteilung ist weder für die Hausherren noch für die Gäste zufriedenstellend, denn beide Teams büßten in der Abschlusstabelle Platzierungen ein. Uhler/Kastellaun muss Biebertal vorbeiziehen lassen und beendet die Spielzeit somit auf Rang vier, die Argenthaler Reserve verliert sogar zwei Plätze und findet sich als Achter in der unteren Tabellenhälfte wieder.

Tore: 1:0 Dominik Boos (12.), 1:1 Andre Eberhard (17.), 1:2 und 1:3 Daniel Gewehr (46., 52.), 2:3 Daniel Hilgert-Walber (60.), 3:3 Robin Klockner (88.).

SG Unzenberg/Sargenroth/Mengerschied – SG Buch/Bell/Mörsdorf 5:0 (1:0). Die Gastgeber ließen zum Saisonende in einer guten Personallage die Muskeln spielen und schickten Buch mit einer Klatsche nach Hause. Unzenberg führt damit das Mittelfeld der Tabelle an und schließt die Spielzeit auf Platz sechs ab, Buch wird nach einer durchwachsenen Spielzeit mit 27 Punkten Elfter.

Tore: 1:0 Christoph Bittner (30.), 2:0 und 3:0 Patrick Kaspar (49., 56.), 4:0 Karim Ketouati (59.), 5:0 Bittner (65.).

TuS Rheinböllen II – SG Werlau/Urbar 2:1 (0:0). Im letzten Spiel von Coach Julian Breitbach feierte die Rheinböllener Reserve den dritten Sieg aus den letzten vier Saisonspielen und kletterte zum Abschluss in die obere Tabellenhälfte auf Platz sieben. Trotz der Niederlage kann aber auch Werlau zufrieden sein. Die Elf von Spielertrainer Daniel Müller schwebte zu Jahresbeginn noch in Abstiegsgefahr, sicherte sich den Klassenverbleib aber nach einer starken Rückrunde mit 20 Punkten und nur 16 Gegentreffern in 13 Spielen.

Tore: 1:0 Marian Zipp (55.), 1:1 Tim Junker (67.), 2:1 Erdoan Gubetini (80.).

i Die SG Dickenschied/Gemünden (in Rot) nahm die SG Ehrbachtal Ney in die Zange und sicherte sich durch das 3:0 die Meisterschaft in der B Staffel 9. Christian Kiefer

SG Dickenschied/Gemünden – SG Ehrbachtal/Ney 3:0 (1:0). Mit dem souveränen Sieg machte Dickenschied sein Meisterstück und steigt auf, dazu steht die Elf auch noch im Pokalfinale. „Im Umfeld freut sich jeder riesig, dass der Betriebsunfall von vor zwei Jahren korrigiert wurde. Es herrscht eine positive Euphorie“, jubelte Trainer Michael Minke. Er zögerte nicht, auch Mitaufsteiger Weiler Glückwünsche auszusprechen. „Sie gehen zu Recht mit hoch. Das waren einfach die zwei besten Mannschaften“, bilanzierte er und gab mit Jason Helmerich und Torwart Christopher Speyer umgehend zwei Neuzugänge von der SG Unzenberg bekannt. In den abschließenden 90 Minuten wurde sein Team ein letztes Mal gefordert. „Ehrbachtal hat sich nicht hängen lassen und uns nichts geschenkt. Das hat meine Truppe aber auch gebraucht. Ein Dahinplätschern wäre nichts gewesen“, sagte Minke.

Tore: 1:0 Aaron Groß (5.), 2:0 Niclas Kiefer (61.), 3:0 Niclas Pleitz (72.).

SG Biebertal/Unterkülztal – SG Viertäler Oberwesel II 8:1 (4:1). Bei der Oberweseler Reserve war nach dem fixen Klassenerhalt offenbar die Spannung raus. Das nutzte Biebertal zum einen, um per Kantersieg Platz drei zu erobern. Zum anderen sicherte sich Spielertrainer Sandro Hoffmann mit seinen Saisontreffern 29 bis 31 auch noch die diesjährige Torjägerkanone.

Tore: 0:1 Alex Fuster (1.), 1:1 Jan Luca Herrmann (7.), 2:1 Sandro Hoffmann (22.), 3:1 Nikolas Wagner (39.), 4:1 Hoffmann (45.+2), 5:1 Edgar Flegel (57.), 6:1 Hoffmann (66.), 7:1 und 8:1 Flegel (88., 90.).

SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach – SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid II kampflos für Laudert. Schlusslicht Niederburg II konnte keine Mannschaft am letzten Spieltag stellen, die Punkte gehen kampflos an Laudert.

i Der SC Weiler um die Torschützen Christian Luitz (links) und Hermann Kine bejubelte nicht nur den 6:1-Sieg bei Absteiger Soonwald/Simmern, sondern auch nach zwei Jahren die Rückkehr in die A-Klasse. Weiler gehört zu den punktbesten 13 B-Klasse-Vizemeistern, die hoch dürfen. B&P Schmitt

SG Soonwald/Simmern – SC Weiler 1:6 (1:3). Weiler sicherte sich mit dem Sieg die Vizemeisterschaft und folgt Dickenschied/Gemünden ins Kreisoberhaus. Der Sieg geriet laut Spielertrainer Christopher König zu keiner Zeit in Gefahr. „Soonwald/Simmern hat schon alles aufgeboten, aber wir haben das souverän runtergespielt. Am Ende wurde es dann klar“, meinte er nüchtern. Im Zuge der Aufstiegsfeier blieb er das aber wohl nicht mehr lange, denn die Elf von Weiler „crashte“ am frühen Abend die Meisterfeier der SG Dickenschied in Gemünden. „Wir fahren da jetzt mal hin, weil Simmern kein Bier mehr hat und dann reißen wir Weiler ab“, lachte König rund eine Stunde nach Spielende.

Tore: 0:1 Christian Luitz (4., Foulelfmeter), 1:1 Dominic Wissfeld (5.), 1:2 Christopher König (8.), 1:3 Hermann Kine (33.), 1:4 Luitz (62.), 1:5 und 1:6 Christian Lewenz (74., 85.).