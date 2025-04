Schon vor dem Anpfiff des Nachholspiels Dickenschied gegen Niederburg II war klar, dass Dickenschied die drei Punkte am Ende auf dem Konto hat. Die Gäste verstießen gegen die Stammspielerregelung und teilten das schon im Vorfeld dem Gegner mit.

Die SG Dickenschied/Gemünden hat im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 das Schlusslicht SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid II mit 5:4 (1:2) geschlagen und die Tabellenführung fünf Spieltage vor Schluss übernommen.

5:4 gegen das Schlusslicht, zwei Rückstände gedreht, sich so zum Spitzenreiter gekürt – das müsste doch ein Flutlicht-Krimi in Gemünden gewesen sein und die Gastgeber im Freudentaumel verfallen. Doch weit gefehlt. Dickenschied hatte die drei Punkte schon vor Anpfiff sicher, da die Niederburger Reserve einen Tag vor der Partie mitteilte, nicht genügend Spieler zu haben. Die Gäste wollten aber einen Nichtantritt vermeiden und liefen daher mit neun Stammspielern der A-Klasse-Mannschaft auf, zwei wären erlaubt gewesen. „Ich bin einfach nur froh, dass sich keiner meiner Spieler verletzt hat“, sagte Dickenschieds Trainer Michael Minke. Die Freude über die Tabellenführung nach dem schon im Vorfeld feststehenden bedeutungslosen Kick war so etwas gedämpft.

Tore: 0:1 Alexander Zuck (3.), 1:1 Marcel Brück (10.), 1:2 Fernando Wolters (31.), 2:2 Peter Melsheimer (53.), 3:2 Niclas Pleitz (62.), 4:2 Enrico Brück (66.), 4:3 und 4:4 Zuck (69., 76.), 5:4 Pleitz (85.).

Besonderheit: Rot für Louis Oldach (Niederburg II) wegen groben Foulspiels (55.).