Absteiger SG Herdorf hat auch nach sechs Spieltagen die maximale Punkteausbeute auf dem Konto. Von den Verfolgern gewannen alle Teams – außer eins. Am Tabellenende kommt es in der kommenden Woche zu einem „Kellerduell“.

In der Fußball-Kreisliga B1 bleibt die SG Herdorf das Maß aller Dinge und hat als einzige Mannschaft nach sechs Spielen die maximale Punkteausbeute auf dem Konto. Die übrigen Verfolger gewannen mit Ausnahme der SG Alsdorf ihre Partien. Am Tabellenende wartete die SG Niedererbach noch auf das erste Erfolgserlebnis und erwartet am kommenden Spieltag die SG Lautzert II zum Kellerduell.

SV Adler Derschen – SG Niedererbach/Niederhausen 3:0 (1:0). Für den SV bedeutet der 3:0-Erfolg der erste Dreier der Saison, auf den die SG dagegen nach wie vor sehnlichst wartet. Die Gäste hatten bereits nach zehn Minuten den ersten Dämpfer zu verkraften, als sich ein Spieler beim einem Pressschlag verletzte und mit dem Krankenwagen abgeholt werden musste. Dennoch war die SG zunächst spielbestimmend, ehe Andre Kühne (42.) kurz vor der Pause zum 1:0 traf. „Das fiel aus heiterem Himmel“, fand selbst Derschens Coach Torsten Leis. Im zweiten Durchgang verlief die insgesamt hitzige Partie ausgeglichen, allerdings auch sehr zerfahren und mit vielen Nickligkeiten. Tim Irmler (56.) erhöhte, ehe die Gäste noch per Strafstoß an SV-Keeper David Hofmann scheiterten (80.). Nick Groß machte in der Schlussminute dann alles klar (90.).

SG Müschenbach/Hachenburg II – SG 06 Betzdorf II 2:6 (2:4). Beide Teams benötigen nicht lange, um in die Partie zu finden. Die frühe Führung der Hausherren durch Kevin Franke (4.) egalisierte Kevin Denter schnell (6.). Kurz darauf traf Noah Petri zum 1:2 (14.) und Philipp Klöckner baute mit einem Eigentor die Führung der Gäste unfreiwillig aus (18.). Erneut Franke konnte zwar verkürzen, noch vor der Pause stellte Petri den alten Abstand aber wieder her (45.). Im zweiten Durchgang machte sich die Überlegenheit der Betzdorfer immer stärker bemerkbar. Die Hausherren hatten nicht mehr genügend Körner, um den Spielverlauf noch zu drehen. Stattdessen machten Marco Gieselmann (63.) und Maurice Adanic (83.) das halbe Dutzend voll.

SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II – SG Herdorf 0:5 (0:3). Der Tabellenführer feierte einen ungefährdeten und klaren Auswärtssieg in Lautzert. Jannis Stock (15., 24.) sorgte mit einem Doppelpack für die 2:0-Führung, die Yasar Uygur noch vor dem Seitenwechsel ausbaute (40.). Im zweiten Abschnitt nahmen die Gäste dann das Tempo aus dem Spiel, die Partie plätscherte mehr oder weniger vor sich hin. Einzig die Tore von Lukas Kessler (63.) und Finn Ginsberg (80.) sorgten noch für Unterhaltung.

Sportfreunde Ingelbach – SG Honigsessen/Katzwinkel 1:3 (1:1). Die SG bleibt Dank des Auswärtssieges ärgster Verfolger von Tabellenführer Herdorf. Elias Heinze brachte die Gäste bereits nach zwei Minuten in Führung. Das frühe Tor tat der Partie aber nicht zwangsläufig gut. In der Folge spielte sich das Geschehen überwiegend zwischen den Strafräumen ab, die Gäste waren feldüberlegen, wirklich gefährliche Torchancen waren jedoch auf beiden Seiten Mangelware. René Nagel glich nach dem Wiederanpfiff per Foulelfmeter aus (51.). Letztlich setzte sich die SG aber erwartungsgemäß gegen den Aufsteiger durch. Marco Karmann erzielte das 1:2 (80.) und Noah Schwenk machte vom Elfmeterpunkt den Sack zu (85.).

Sportfreunde Daaden – TuS Bitzen 5:0 (0:0). Die Formkurve der Sportfreunde zeigt weiter nach oben. Bis zur Halbzeit konnte der TuS die Partie zumindest auf der Anzeigetafel noch offen halten, die Hausherren waren bereits zu dem Zeitpunkt aber überlegen, nutzten lediglich ihre Möglichkeiten noch nicht. Das änderte sich im zweiten Durchgang. Mit dem 1:0 durch Maximilian Groß (54.) war bei den Sportfreunden der Knoten geplatzt und bei den Gästen die Gegenwehr damit gleichzeitig gebrochen, denn danach ging es Schlag auf Schlag. Florian Kolb (57., 72.) und Felix Jung (63., 68.) trafen jeweils doppelt.

FSV Kroppach – SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/Wehbach 5:2 (1:2). Nach zuletzt vier Siegen in Folge musste sich die SG in Kroppach am Ende deutlich geschlagen geben. Dabei hatte die Partie für die Gäste vielversprechend begonnen. Peer Pracht legte mit einem Doppelpack vor (7., 17.). Der FSV verlief die Anfangsphase komplett, erst nach einer guten halben Stunde fanden sie ins Spiel und Lukas Schischkowski verkürzte (27.). Mit dem Pausenpfiff sah Alsdorfs Tom Ludwig wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte (45.). Die Überzahl nutzten die Kroppacher. Erneut Schischkowski (58.) und Ben Schmidt (60.) drehten die Partie innerhalb von nur zwei Minuten. Schischkowski zum Dritten (71.) und Jonas Jung (90.+4) ließen keine Zweifel am FSV-Heimsieg mehr aufkommen. Jung sah nach seinem Treffer noch die Gelb-Rote Karte (Foulspiel und unsportliches Verhalten, 90.+4).

SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf – DJK Friesenhagen 1:3 (1:1). Die DJK bleibt im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage und behauptet damit weiter den fünften Tabellenplatz. Tom Reimann traf zum 0:1 (10.). Zwar konnte Christof Brenner ausgleichen (31.), nervös wurde Spielertrainer Patrick Kroll deswegen aber nicht. „Wir waren über neunzig Minuten die überlegene Mannschaft. Auch trotz des Ausgleichs hatte ich nie das Gefühl, dass wir das Spiel nicht gewinnen würden“, sagte er nach der Partie. Damit sollte er recht behalten. Christopher Schleifenbaum brachte die DJK unmittelbar nach dem Seitenwechsel wieder auf die Siegerstraße. Diesmal gaben die Gäste die Führung nicht mehr aus der Hand und Justus Eiteneuer setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt unter die alles in allem einseitige Partie.