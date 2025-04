Während die Meisterschaft entschieden scheint, bleibt es im Kampf um Platz zwei und weiter unten in der Tabelle in der Kreisliga B1 spannend.

Kreis Altenkirchen. Für die SG Gebhardshainer Land, Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga B1, stehen die Zeichen auf Meisterschaft. Durch einen glanzlosen Sieg, über dessen Enstehung am Ende keiner mehr fragt, machten sie einen großen Schritt in Richtung des Titels. Dahinter gaben sich auch die Verfolger keine Blöße. Weiter unten in der Tabelle sicherten sich sowohl der SV Adler Derschen als auch der FSV Kroppach wichtige Auswärtssiege.

SG Neitersen/Altenkirchen II – SG Honigsessen/Katzwinkel 1:7 (1:1). Eine Woche nach der überraschenden Heimniederlage gegen Harbach haben die Honigsessener wieder in die Spur gefunden und einen klaren Auswärtssieg eingefahren. Dabei hielten die Neiterser eine Stunde lang gut mit und mussten sich erst nach einem Doppelschlag von Fabian Molzberger (57.) und Leon Morris Hoffmann (63.) geschlagen geben. In der ersten Hälfte hatte Andreas Kalkert die Gäste in der 25. Minute in Führung gebracht, sechs Minuten später konnte Rick Joel Komnik für die Heimelf ausgleichen. Die weiteren Tore für den Tabellenzweiten schossen Marcel Reuber (73.), Marco Karmann (75., 90.) und Noah Schwenk (85.).

SV Adler Niederfischbach II – SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf 3:3 (1:3). Die Adlerträger holten im Derby nach klarem Rückstand noch einen Punkt und halten die Hoffnung auf den Klassenverbleib hoch. In einer zerfahrenen und ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen die Gäste in Führung, nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren besser im Spiel und kamen noch zum Ausgleich. „Wir haben uns nie aufgegeben und immer an uns geglaubt. Dafür haben wir uns zum Schluss noch belohnt“, so SV-Trainer Marcus Schmidt. Torfolge: 0:1 Dennis Bender (18.), 0:2 Marvin Gerlach (24.), 1:2 Tsvetan Panayotov (35.,Foulelfmeter), 1:3 Lars Wiedner (39.), 2:3 Jonas Alt (57.), 3:3 Justus Buchen (75.).

SF Daaden – SV Adler Derschen 0:3 (0:2). Im Lokalderby sicherten sich die „Adlerträger“ drei überraschende und eminent wichtigen Punkte im Abstiegskampf. Bereits in der achten Minute traf Tim Irmler zur Führung für die Derschener, Tobias Voltz erhöhte in der 27. Minute. Den dritten Treffer erzielte Jonas Becker kurz vor dem Spielende (88.). „Das war ganz schlecht von uns. Wir hatten zwar mehr Spielanteile, aber wenig Zwingendes. Der Sieg von Derschen ist nicht unverdient“, so Daadens Spieler Dennis Giehl im Anschluss.

SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/Wehbach – FSV Kroppach 0:1 (0:1). Wie schon das Hinspiel konnten die Kroppacher auch das Rückspiel in Kirchen gewinnen und sicherten sich drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf und sind nun wieder über dem Strich. Der FSV agierte mit viel Leidenschaft und zeigte eine beherzte Leistung, die Philip Gehrer in der 26. Minute mit dem Siegtreffer belohnte. „Wir hatten viele Möglichkeiten, aber nichts draus gemacht. Kroppach hatte zwei Chancen und nutzt davon eine“, so Alsdorfs Spielertrainer Robin Stockschläder. In der Nachspielzeit (90.+3) sah SG-Akteur Agron Himaj die Rote Karte nach einer Notbremse.

SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg – SG Niederhausen/Birkenbeul 2:0 (1:0). Die Gebhardshainer feiern den nächsten Sieg und sind auf dem Weg zur Meisterschaft kaum noch aufzuhalten. Die Tore fielen zu Beginn und zum Ende der Partie durch Jan Niklas Franken (6.) und Adriano Oppedisano (90.+2). „Das war ein schwieriges Spiel. In der ersten Halbzeit waren wir besser und im zweiten Abschnitt war es ausgeglichen. Hauptsache wir gewinnen und nehmen die drei Punkte mit“, so Gebhardshains Trainer Heiko Schnabel.

SSV Hattert – 06 Betzdorf II 7:0 (2:0). Die Betzdorfer mussten auf dem Naturrasen in Hattert eine herbe Klatsche einstecken. Bereits zu Beginn sorgten die Hatterter mit Treffern von Leon Staude (9.) und Jan Philipp Orthey (12.) für klare Verhältnisse. Kurz vor der Pause (45.+3) erhöhte Marius Mostert und nach dem Wechsel schraubten Patrick Bläss (50.), Christos Omiridis (57.) und Jonas Krätz (60.) das Ergebnis in die Höhe. Den Schlusspunkt setzte dann erneut Orthey mit seinem Treffer in der 82. Minute. „Das war eine ganz solide Vorstellung von uns, wir hätten noch höher gewinnen können“, so Trainer Dario Giannattasio.

SG Atzelgift/Nister – TuS Bitzen 2:0 (0:0). Die Atzelgifter waren klar überlegen, konnten bis in die Schlussphase hinein ihre Chancen aber nicht nutzen. „Das ist das gleiche Problem wie auch in den letzten Wochen, wir bringen die Dinger einfach nicht über die Linie. In der zweiten Hälfte waren wir nicht mehr so stark, haben die Dinger aber dann gemacht“, so Trainer Jens Reifenrath. Nach zuvor zweimal Aluminiumpech und vielen vergebenen Chancen machten Gerrit Oettgen (70.) und Justin Mauer (90.) mit ihren Toren den Heimsieg noch perfekt.