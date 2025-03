In der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 8 hat sich der Spitzenreiter eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach einem verhaltenen 3:3 beim Auftakt gegen die SG Niederzissen/Wehr schüttelte die SG Dernau/Mayschoß Verfolger SG Ahrtal Insul mit einem 5:0 ab. Der TuS Kottenheim hält noch Schritt und gewann das Derby gegen die Mayener Reserve mit 5:3. Neuer Dritter ist die SG Walporzheim/Bachem nach einem 3:0 gegen Niederzissen. Dem SV Kripp haftet weiter viel Pech an. Im Heimspiel gegen die SG Westum/Löhndorf II unterlagen die Kripper mit 1:2.

SV Kripp – SG Westum/Löhndorf II 1:2 (0:1)

„Endlich auch mal ein Spiel, in dem wir einen Sieg eigentlich nicht verdient gehabt haben. Die erste Halbzeit war noch gut, in der zweiten haben uns die Kripper gut hinten reingedrängt. Wir mussten viele Standardsituationen überstehen und hatten Glück“, sagte der Westumer Trainer Martin Münch. „Es wiederholt sich bei uns. In entscheidenden Situationen sind wir zu unkonzentriert, vor beiden Toren. Heute war es schon extrem, was wir liegen gelassen haben. Beispielhaft eine Szene, in der die Westumer auf aus spekulieren und rufen, der Schiedsrichter aber nicht pfeift. Trotzdem stellen wir dann kurz vorm leeren Tor das Spielen ein. Einfach schwer zu erklären“, haderte der Kripper Trainer Mario Brötz. Tore: 0:1 Watchara Onthonglang (30.), 1:1 Tobias Kree (62.) , 1:2 Jan Schröder (63.).

SG Walporzheim/Bachem – SG Niederzissen/Wehr 3:0 (1:0)

„Ein verdienter Sieg der Gastgeber. Wir haben nach vorne zu wenig entwickelt“, befand der Niederzissener Trainer Bernd Hartung. „Es war durchaus eng und umkämpft. Wir haben einiges liegen gelassen, am Ende aber sicher gewonnen. Wieder zu null, auch das ist wichtig. Jetzt freuen wir uns über Platz drei und das Verfolgerduell gegen die Ahrtaler nächste Woche“, sagte Walporzheims Coach Lars Huther. Tore: 1:0 Nico Schooß (34.), 2:0 Fabio Koch (49., Handelfmeter), 3:0 Adnan Gerguri (89.). Besonderheit: Gelb-Rote Karte gegen Gästeakteur Luc Yannik Nickel wegen wiederholten Foulspiels (82.).

Grafschafter SG II – TuS Oberwinter II 2:3 (2:2)

Bernhard Zöllner, Trainer der GSG, sah seine Mannschaft klar benachteiligt: „Wir waren in allen Belangen spielerisch besser. Aber alle Entscheidungen fielen gegen uns, so hat man keine Chance.“ Beim Tor zum 2:3 monierten die Gastgeber eine Abseitstellung. TuS-Trainer Dennis Karpp meinte: „Ein enorm wichtiger Sieg in einer von Zweikämpfen dominierten Partie. Es hätte in beide Richtungen gehen können.“ Tore: 0:1 Niclas Schreiber (15.), 1:1 (19.), 1:2 Timo Haut (39.), 2:2 Timon Schwabe (44.), 2:3 Justin Schällhammer (64.).

SC Rhein-Ahr Sinzig – SG Inter SInzig/Bad Breisig II 9:0 (5:0)

„Wir haben die ersten drei Chancen direkt genutzt. Es war eine souveräne Vorstellung ohne den ganz großen Aufwand“, bilanzierte SC-Trainer Mirco Walser. Die Gastgeber freuten sich neben dem Sieg vor allem über das zehnminütige Comeback von Ardit Elshani nach seinem Kreuzbandriss im Juni vergangenen Jahres. Tore: 1:0 Christoph Kläser (2.), 2:0 Timo Retterath (4.), 3:0 Schiar Mohamed (12.), 4:0 Daniel Schäfer (31., Foulelfmeter), 5:0, 6:0, 7:0 Mohamed (41., 52., 58., ), 8:0 Astrit Gashi (73.), 9:0 Leon Cem Özdemir (82.).

SV Eintracht Mendig II – SV Oberzissen 0:4 (0:3)

Patrick Adams (19., 86.) und Mike Bach (21., 37. Foulelfmeter) trafen doppelt beim verdienten Auswärtssieg der Oberzissener. „Wir haben die Grundtugenden nicht auf den Platz gebracht. So gewinnst du auch in der B-Klasse kein Spiel“, kritisierte der Mendiger Trainer Steven Brandt. SVO-Co-Trainer Florian Perk lobte: „In jeder Hinsicht eine starke Leistung und ein absolut verdienter Sieg. Wir haben kaum etwas zugelassen.“

SG Dernau/Mayschoß – SG Ahrtal Insul 5:0 (1:0)

Der Tabellenführer dominierte das Spitzenspiel und unterstrich eindrucksvoll seine Titelambitionen. „All das, was wir letzte Woche haben vermissen lassen, haben wir nun auf den Platz gebracht. Wirklich eine reife Leistung, an der wir uns für die verbleibenden Spiele nun messen lassen wollen“, freute sich der Dernauer Trainer Michael Radermacher. „Glückwunsch nach Dernau. In der ersten Halbzeit hatten wir keine Chance. Nach der Pause wurde es besser, aber da hat der Gegner zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt“, schilderte der Ahrtaler Trainer Marcel Zimmermann. Tore: 1:0 Florian Jacobs (35.), 2:0 Paul Gemein (52.), 3:0 Johannes Schnitzler (62.), 4:0 Jacobs (84.), 5:0 Gemein (88.).

TuS Kottenheim – TuS Mayen II 5:3 (4:0)

„Schlechter hätte es zu Beginn nicht laufen können. In der Pause haben wir uns zusammengerauft und es mit Anstand zu Ende gebracht“, meinte der Mayener Trainer Michael Brodam. Die Gastgeber gingen durch Philipp Franzen (8.) und Leif Haupt (17.) in Führung, zudem gerieten die Mayener nach Gelb-Roter Karte wegen wiederholten Foulpsiels gegen Ridvan Akburak (22.) in Unterzahl. Felix Bell (36.) und Gordon Kopp (40.) erhöhten noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte traf Calvin Müller für die Gäste dreifach (46., 60., 88.). Bell erzielte das zwischenzeitliche 5:1 (51.). „Eine Partie mit zwei Gesichtern. Zur Pause war unsere Führung hochverdient. In der zweiten Halbzeit haben wir gesehen, was passiert, wenn man es zu locker angehen lässt. Der Sieg war nie in Gefahr, aber es war doch ein Fingerzeig, dass man weiter ans Limit gehen muss.“