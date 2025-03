Die SG Niederzissen/Wehr und der SV Kripp haben sich in der Kreisliga B 8 1:1 getrennt. Dadurch ist der Tabellenvorletzte SV Oberzissen II nach dem 15:0 gegen SG Inter II bis auf drei Punkte an Niederzissen herangerückt.

Weil der TuS Kottenheim beim SC Rhein-Ahr Sinzig nicht über ein 1:1-Remis hinauskam, hat die SG Dernau/Mayschoß durch den 3:0-Erfolg beim TuS Oberwinter II die Tabellenführung der Fußball-Kreisliga B 8 auf drei Punkte ausgebaut. Im Verfolgerduell setzte sich die SG Bachem/Walporzheim mit 2:0 gegen die SG Ahrtal Insul durch. Im Tabellenkeller holte der SV Oberzissen II bei der SG Inter Sinzig/Bad Breisig II den dritten Sieg in Serie und stellte damit den Anschluss an das untere Mittelfeld wieder her.

TuS Mayen II – Grafschafter SG II 4:2 (2:0)

„Denen, die da waren, kann ich keinen Vorwurf machen. Viermal haben wir das Aluminium getroffen. Wir hätten im Vollbesitz unserer Kräfte sicherlich mehr rausholen können“, erklärte GSG-Trainer Bernhard Zöllner. „Mit dem 2:0 haben wir uns selbst ein wenig den Stecker gezogen. Zum Glück haben wir dann doch noch nachgelegt. Aber so ganz zufrieden mit dem Spiel sind wir nicht“, sagte TuS-Trainer Michael Brodam. Besonderheiten: GSG-Akteur Tom Frank verschießt Foulelfmeter (41.). Gelb-Rote Karte gegen den Grafschafter Trainer Zöllner wegen wiederholten Meckerns (70.). Tore: 1:0, 2:0 Nils Lenerz (4., 20.), 3:0, 4:0 Leon Söhn (59., 62.), 4:1 Marcel Hofmann (77.), 4:2 Felix Pfeffer (90.+4).

SG Niederzissen/Wehr – SV Kripp 1:1 (1:1)

Patrick Donoghue markierte das 1:0 für die Kripper nach 24 Minuten. Sechs Minuten später glich Marco Schwarz für die Gastgeber aus. „Das war harte Kost, sehr kampfbetont. Und einen Sieger hat das Spiel auch nicht verdient gehabt“, befand Kripps Coach Mario Brötz. „Ein gerechtes Remis in einem ausgeglichenen Spiel. Für ein Heimspiel war es aber eigentlich zu wenig“, meinte der Niederzissener Trainer Bernd Hartung.

SC Rhein-Ahr Sinzig – TuS Kottenheim 1:1 (1:0)

Wie bereits im Hinspiel endete die Auseinandersetzung dieser Teams mit einem Remis, wie im Hinspiel auch, fiel der Kottenheimer Ausgleich spät. In der 90. Minute verwandelte Gordon Knopp einen Foulelfmeter, den Julian Schnitzler an Luis Garcia Schumacher verursacht hatte. Die frühe Führung für den SC hatte Christoph Kläser besorgt (8.). „Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft für diese Leistung. Wir haben eine starke erste Halbzeit gespielt, nach der Pause gab es einen kleinen Umbruch. Kottenheim hat es viel mit hohen Bällen probiert und war körperlich überlegen. Aber auch das haben wir gut verteidigt“, erklärte SC-Trainer Mirco Walser. „Spielanteile und Chancen waren recht einseitig zu unseren Gunsten. Aber mit dem ersten Torschuss fällt auch das 0:1. Dann hat es lange gedauert, aber zum Glück machen wir noch den Ausgleich, der für uns natürlich unheimlich wichtig war“, so der Kottenheimer Trainer David Schmitz.

SG Inter Sinzig/Bad Breisig II – SV Oberzissen II 0:15 (0:6)

45 Minuten mussten sich beide Teams zunächst gedulden, der angesetzte Unparteiische erschien nicht. Als es dann losging, spielten nur die Gäste. „Das Ergebnis spricht für sich“, machte es der Oberzissener Trainer Luca Beyermann kurz. Inter-Coach Erol Sonay sagte: „Nach einigen Absagen am Spieltag waren wir chancenlos.“ Fünf Tore erzielte Lukas Groß (18., 19., 50., 73., 80.), vier Tore Vitali Lange (60., 62., 71., 83.). Eric Naumann traf doppelt (11., 35.). Die weiteren Tore erzielten Valentino Klaes (25.), Mike Bach (38.), Paul Selbach (55.) und Rolf Krupp (69.).

SG Walporzheim/Bachem – SG Ahrtal Insul 2:0 (2:0)

„Wir hatten mehr vom Spiel, der Gegner macht aber aus drei Torschüssen zwei Tore. Wir dagegen nutzen unsere Chancen nicht, derzeit soll es einfach nicht sein“, haderte der Ahrtaler Trainer Marcel Zimmermann. Walporzheims Trainer Lars Huther war zufrieden: „Auf jeden Fall hatten wir das Spielglück auf unserer Seite. Jeder Mannschaft gehörte eine Hälfte. Wir haben nach der Pause, mit der Führung im Rücken, unsere Bemühungen auch reduziert.“ Jeweils nach starken Paraden von Keeper Lutz Creuzberg erzielten die Walporzheimer im Gegenzug die Tore durch Lars Hammerschmidt (16.) und Nico Schooß (21.).

TuS Oberwinter II – SG Dernau/Mayschoß 0:3 (0:0)

„Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwergetan. Nach einer deutlichen Ansprache wurde es besser, und letztlich war der Sieg auch verdient“, meinte der Dernauer Trainer Michael Radermacher nach dem Sieg, der auch Personalsorgen mit sich brachte. Florian Jacobs und Julian Keutgen mussten verletzt raus. Bei Kim Karl Keutgen bestätigte sich zudem vor dem Spiel der Verdacht auf Kreuzbandriss. „Zu Beginn ging unser Konzept auf, die erste Chance hatten auch wir. Hinten raus hatten wir auch Probleme mit der Kraft, nach dem Rückstand war es sehr schwer“, erklärte TuS-Coach Dennis Karpp. Die Hausherren beendeten die Partie in Unterzahl nach einer Verletzung von Niclas Schreiber und keiner verbleibenden Wechselmöglichkeit. Tore: 0:1 Julian Keutgen (60.), 0:2 Marius Schäfer (72.), 0:3 Paul Gemein (80.).

SG Westum/Löhndorf II – SV Eintracht Mendig II 2:1 (2:1)

„Kämpferisch war es sehr gut, spielerisch besteht Luft nach oben. Mit unserer Defensive bin ich wirklich zufrieden. Nach der Winterpause haben wir nur Tore nach Standards bekommen“, freute sich SG-Trainer Martin Münch. „Wir haben die ersten Minuten verschlafen. Mit zunehmender Spieldauer wurde es besser und wir waren gleichwertig. Gegenüber der Vorwoche war es auf jeden Fall die geforderte Leistungssteigerung“, befand Mendigs Trainer Steven Brandt. Tore: 1:0 Sebastian Gottschalk (4.), 2:0 Jan Schröder (5), 2:1 Julian Gross (32.).