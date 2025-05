Weil die SG Dernau/Mayschoß und der TuS Kottenheim fleißig Punkte in der Kreisliga B 8 gesammelt haben, sieht es so aus, als würden beide Klubs in die A-Klasse aufsteigen. Dernau hat es schon geschafft, Kottenheim fehlt noch ein Punkt.

Am letzten Spieltag stehen in der Fußball-Kreisliga B 8 noch immer einige Entscheidungen aus. Die SG Dernau/Mayschoß kann sich mit einem Punkt beim SV Kripp zum Meister krönen. Der Aufstieg ist den Dernauern nach der Quotiententabelle schon jetzt nicht mehr zu nehmen. Der TuS Kottenheim könnte mit einem Sieg und bei einer Dernauer Niederlage noch aufschließen. Aufgestiegen wären in diesem Fall beide Teams. Dem TuS reicht beim geretteten SV Oberzissen II auch schon ein Punkt zum Aufstieg.

Am Tabellenende steht der TuS Oberwinter II bei der SG Ahrtal Insul unter Zugzwang und muss auf die anderen Plätze schauen. Ein Zähler fehlt auf die Grafschafter Reserve, drei auf den SV Kripp.

SG Westum/Löhndorf II – SC Rhein-Ahr Sinzig (Fr., 19.30 Uhr)

Mit einem Sieg im Stadtduell könnten die Gastgeber mit dem SC noch gleichziehen. Auf den Plätzen fünf und sechs stehend können beide Seiten auf eine sehr solide Saison zurückblicken. „Es war eine wirklich gute Saison nach dem Aufstieg, die unserer Entwicklung als Mannschaft und Verein sehr guttut. Mit den Siegen gegen Walporzheim und Oberzissen zuletzt haben wir zwei Serien beendet. Jetzt wollen wir natürlich nicht, dass die Negativserie der Westumer noch gegen uns reißt“, sagt SC-Trainer Mirco Walser. „Wir haben unsere gute Saison mit zuletzt drei Niederlagen ein wenig kaputtgemacht. Aber es ist einfach so, dass uns viele Jungs nicht zur Verfügung standen, die aber dann zur neuen Saison wieder voll dabei sind. Von daher ist alles okay. Der große Kader bleibt fast gänzlich zusammen“, sagt der Westumer Trainer Martin Münch.

SV Oberzissen II – TuS Kottenheim (So., 12 Uhr)

In der Quotiententabelle aller Zweitplatzierten liegt der TuS derzeit auf Rang acht, dicht gefolgt von fünf Teams. Aktuell dürften sich sogar 13 Zweitplatzierte über einen Aufstieg freuen. Bis auf Platz 13 können die Kottenheimer noch abrutschen. „Ich will nicht rechnen oder bangen, ob am Ende vielleicht doch nur zwölf Teams aufsteigen. Wir sind in der komfortablen Situation, es selbst in der Hand zu haben. Wir wissen, dass uns ein Punkt reichen wird, spielen aber natürlich, wie in den Vorwochen, voll auf Sieg. Dabei erwarten wir einen schweren Gegner, der in der Rückrunde stark aufgetrumpft ist“, sagt Kottenheims Spielertrainer David Schmitz.

Acht Siege holten die Oberzissener in Folge, bevor die Serie am vergangenen Wochenende riss. Und doch steht seitdem der erhoffte Klassenverbleib fest. „Wir haben getan, womit wohl niemand gerechnet hatte. Acht Siege muss man erst einmal schaffen. Darauf können wir stolz sein. Jetzt wollen wir mit viel Spaß die letzte gemeinsame Aufgabe angehen“, erklärt Trainer Luca Beyermann, der wie Co-Trainer Florian Perk in der nächsten Spielzeit nicht mehr an der Seitenlinie des SVO stehen wird.

SG Walporzheim/Bachem – SG Inter Sinzig/Bad Breisig II (So., 14.30 Uhr)

„Mit dem dritten Tabellenplatz, wovon ich jetzt ausgehe, sind wir sehr zufrieden. Nach der Hinrunde sah es noch nicht danach aus. Drei Siege im alten Jahr und dann sechs weitere in Folge zu Beginn dieses Jahres haben uns in eine gute Position gebracht. Bei all den personellen Hürden ist das wirklich aller Ehren wert. Mit Joel Waldecker und Raphael Muskulus erlitten zwei Stammspieler zwei Kreuzbandrisse, dazu kamen viele weitere Ausfälle in einem kleinen Kader. Daher ist das alles nicht selbstverständlich“, resümiert Walporzheim-Coach Lars Huther. Vier Neuzugänge sind bislang fix bei den Walporzheimern. Das Brüderduo Florian und Jona Schäfer sowie Leotrim Muharemi (alle Heimersheim) kommen. Haris Modronja (ABC II) wird neuer spielender Co-Trainer. Zum ABC II zurückkehren wird Benedikt Ferber. Tobias Gemein wird seine Laufbahn beenden.

SG Niederzissen/Wehr – TuS Mayen II (So., 14.30 Uhr)

„Das Ziel ist erreicht. Das steht über allem, bei all den Widrigkeiten. Dazu haben wir uns seit Januar auch wirklich weiterentwickelt und sind immer geschlossen als Mannschaft aufgetreten“, lobt der Niederzissener Trainer Bernd Hartung, der im Dezember übernahm und wie abgemacht zum Saisonende den Platz wieder räumen wird. Seit dem elften Spieltag bewegte sich der TuS Mayen nur noch zwischen Platz acht und sieben, den man nun auch sicher innehat. „Und so hat es sich auch angefühlt, fast ein wenig langweilig. Wir schließen etwas unter unseren Zielsetzungen ab. Es gab aber auch ein paar unvorhersehbare Entwicklungen, gerade in personeller Hinsicht mit dem kleinen Kader. Jetzt sind wir einfach froh, dass es auch für Niederzissen um nichts mehr geht und wir nicht das Zünglein an der Waage sind. Wir freuen uns über einen lockeren Sommerkick zum Abschluss“, sagt der Mayener Trainer Michael Brodam.

SV Eintracht Mendig II – Grafschafter SG II (So., 14.30 Uhr)

Zwischenzeitlich waren die Mendiger sogar Tabellenführer, beendeten die Hinrunde auf Platz drei. In der Rückrunde allerdings war nur noch eine Mannschaft schwächer in der Punktausbeute. „Es war Himmel und Hölle. Motivation, Trainingsbeteiligung, Spielglück. Alles, was in der Hinrunde gut lief, war in der Rückrunde gegenteilig. Wir haben viele Lehren gezogen in der Hoffnung, es dann in der nächsten Saison besser zu machen“, meint Eintracht-Coach Steven Brandt. GSG-Trainer Bernhard Zöllner wird nach vielen Jahren an der Seitenlinie zum Saisonende aufhören. Den Klassenverbleib will Zöllner vorher unbedingt noch sicherstellen. „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir es sportlich auch schaffen. Und dass es nicht wertlos ist, also dass unsere erste Mannschaft auch die A-Klasse hält. Wenn dem nicht so ist, dann sind beide Mannschaften auch irgendwie selbst schuld. Vielleicht war man sich im Winter schon zu sicher. In Sachen Einstellung und Trainingsbeteiligung hat sich vieles in den vergangenen Jahren zum Schlechten verändert. Aber ja nicht nur bei uns.“

SV Kripp – SG Dernau/Mayschoß (So., 14.30 Uhr)

„Das, was wir geleistet haben, ist schon phänomenal. Ohne eigenen Platz, die Organisation, die Fahrerei, das alles ist wirklich nicht einfach. 17 Spiele jetzt ohne Niederlage. Die meisten Tore, die wenigsten Gegentore, beste Heimmannschaft und am Sonntag hoffentlich auch beste Auswärtsmannschaft. Großen Respekt an alle. Der Aufstieg ist uns sicher, aber wir wollen es nun auch mit der verdienten Meisterschaft krönen“, macht Dernaus Trainer Michael Radermacher deutlich. Alle Spieler haben bei der SG bereits ihr Bleiben angekündigt. Aus der eigenen Jugend sollen Keeper Casper Sebastian und Verteidiger Jakob Wolf aufrücken. „Die schwierigste Aufgabe, die man haben kann. Auf der anderen Seite haben wir nichts zu verlieren. Mit einer anständigen Leistung können wir auch einen Punkt holen, wie wir es im Hinspiel getan haben“, sagt der Kripper Trainer Mario Brötz.

SG Ahrtal Insul – TuS Oberwinter II (So., 14.30 Uhr)

„Realistischerweise wird es für uns der vierte Platz. Ein Sieg würde für den Gegner den Abstieg bedeuten. Aber wir wollen zu Hause unbedingt ungeschlagen bleiben und auch gewinnen. Als Mannschaft haben wir dieses Jahr auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht, der nächste Schritt soll dann nächste Saison folgen“, sagt Ahrtal-Coach Marcel Zimmermann. Mit Christian Pellenz (Grafschafter SG) und Timo Schäfer (Sv Kripp) stehen zwei Neuzugänge bei den Ahrtalern bereits fest. „Wir haben jetzt dieses Endspiel, es aber leider nicht mehr selbst in der Hand. Uns hilft nur ein Sieg, und die Konkurrenz darf nicht punkten. Vor allem in Sachen Einstellung und Intensität müssen wir den Gegner übertrumpfen, sonst reicht es am Ende nicht“, betont TuS-Interimstrainer Patrick Warmbier.