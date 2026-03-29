Kreisliga B Staffel 8 Derbysiege für Kirchwald, Brohlbachtal und Laubach II Daniel Fischer 29.03.2026, 19:01 Uhr

i Zwei Ulmener (links Marcel Stadtfeld, rechts Niklas Denkel) gegen einen Mayener (mit Paul Dorner): So war am Ende auch das "Tor-Verhältnis" beim Spiel SV Ulmen gegen den TuS Mayen II. Ulmen gewann daheim mit 2:1 und bleibt Dritter. Alfons Benz

Die SG Brohlbachtal kann doch noch gewinnen: In Düngenheim setzte sich Brohlbachtal mit 4:2 gegen Lokalrivale Illerich/Landkern durch und beendete eine Durststrecke von sieben Spielen ohne Sieg.

Am 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 setzte sich Tabellenführer SG Ahrtal Hönningen bei der abstiegsbedrohten SG Weiler/Boos durch. Dahinter gewann auch Verfolger FSG Vordereifel Kirchwald das Derby gegen die SG Hocheifel, während sich in einem weiteren Lokalduell die SG Brohlbachtal einen wichtigen Erfolg über die SG Illerich/Landkern sicherte.







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