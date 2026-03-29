Die SG Brohlbachtal kann doch noch gewinnen: In Düngenheim setzte sich Brohlbachtal mit 4:2 gegen Lokalrivale Illerich/Landkern durch und beendete eine Durststrecke von sieben Spielen ohne Sieg.
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Am 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 setzte sich Tabellenführer SG Ahrtal Hönningen bei der abstiegsbedrohten SG Weiler/Boos durch. Dahinter gewann auch Verfolger FSG Vordereifel Kirchwald das Derby gegen die SG Hocheifel, während sich in einem weiteren Lokalduell die SG Brohlbachtal einen wichtigen Erfolg über die SG Illerich/Landkern sicherte.