Wie im Hinspiel endete das Derby in der B Staffel 14 zwischen Blankenrath II und Strimmig mit einem 3:3. Der Außenseiter Blankenrath II war ganz nah dran am Sieg beim Tabellenzweiten und führte bis in die Nachspielzeit mit 3:2.
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Am 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 hat Strimmig ausgerechnet im Derby gegen Blankenrath II wieder Federn lassen beim 3:3. Verfolger Bell (1:4 bei Hunsrückhöhe) konnte den Patzer nicht nutzen, die SG Kastellaun/Uhler (4:3 gegen Biebertal) ist neuer Dritter – allerdings mit zehn Punkten Rückstand auf den Zweiten Strimmig.