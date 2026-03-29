Kreisliga B Staffel 14 Derbysieg für SV Blankenrath II ist zum Greifen nah Nico Balthasar 29.03.2026, 19:39 Uhr

i Der FC Peterswald-Löffelscheid (links mit 0:2-Torschütze Ernst Zirwes) brachte die SG Sohren/Büchenbeuren (mit 1:2-Torschütze Noah Vink) trotz einer frühen 2:0-Führung nicht aus dem Tritt und verlor am Ende in Sohren mit 2:4. B&P Schmitt

Wie im Hinspiel endete das Derby in der B Staffel 14 zwischen Blankenrath II und Strimmig mit einem 3:3. Der Außenseiter Blankenrath II war ganz nah dran am Sieg beim Tabellenzweiten und führte bis in die Nachspielzeit mit 3:2.

Am 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 hat Strimmig ausgerechnet im Derby gegen Blankenrath II wieder Federn lassen beim 3:3. Verfolger Bell (1:4 bei Hunsrückhöhe) konnte den Patzer nicht nutzen, die SG Kastellaun/Uhler (4:3 gegen Biebertal) ist neuer Dritter – allerdings mit zehn Punkten Rückstand auf den Zweiten Strimmig.







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