Mehren 5:0 gegen Wershofen Derby zwischen Adenau und Müllenbach am Sonntag Lutz Klattenberg 22.10.2026, 14:52 Uhr

i Symbolbild dpa

In der Fußball-Kreisliga B 13 überraschte Joshua Queng mit einem Last-Minute-Tor für DJK Müllenbach. Während die SG Mehren einen klaren 5:0-Triumph feierte, steckt SV Wershofen im Tabellenkeller fest. Wer setzt sich im Derby durch?

DJK Müllenbach – FC Kirchweiler 4:3 (2:2). In letzter Sekunde sicher Joshua Queng per Kopfball der DJK den wichtigen Heimerfolg nach einem zähen Spiel. „Es war nicht schön anzusehen und wieder einmal hat meine Mannschaft gezeigt, dass es ohne Abenteuer irgendwie nicht geht.







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