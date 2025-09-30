Kreisliga B Staffel 9 Derby in Urbar findet unter neuem Flutlicht statt Nico Balthasar 30.09.2025, 17:30 Uhr

i Neues LED-Flutlicht lässt das Heidestadion in Urbar erstrahlen. Die Einweihung findet am Donnerstag (19.30 Uhr) mit dem Derby und Spitzenspiel gegen die SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid statt. SSV Urbar

Das lange Wochenende in der Kreisliga B Staffel 9 beginnt am Mittwoch in Löf, ehe es am Donnerstag zu einem echten Derby in Urbar kommt. Drei Spiele am Sonntag – und zwei weitere am kommenden Dienstag – folgen in den nächsten Tagen in der B 9.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 stehen unter der Woche zwei Partien auf dem Programm. Am Donnerstag treffen im Derby zwischen der SG Urbar/Werlau (2.) und der SG Niederburg (6.) die beiden einzig verbliebenen ungeschlagenen Teams im Nachholspiel aufeinander.







