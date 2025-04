In der Kreisliga B Staffel 14 wird an Karsamstag die Tabelle mit dem Derby Hunsrückhöhe gegen Kirchberg III begradigt.

Das einzige Rhein-Hunsrück-Duell in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 mit vielen Teams von der Mosel und dem Morbacher Raum ist auch das einzige Nachholspiel: Am Karsamstag empfängt der Tabellenfünfte SG Hunsrückhöhe um 17.30 Uhr in Bärenbach das Schlusslicht TuS Kirchberg III.

Das Hinspiel in Kirchberg gewann Hunsrückhöhe am ersten Spieltag mit 2:0, beim Rückspiel in Hahn Anfang November wurde das Derby beim Stand von 0:0 zur Halbzeitpause wegen Nebels abgebrochen. Nun die Neuauflage in Bärenbach, bei der Hunsrückhöhe mit einem Sieg auf Rang vier springen kann. Gegen das Schlusslicht erwartet SGH-Trainer Sascha Kleinert bei anhaltenden Personalsorgen keineswegs einen Selbstläufer: „ Das wird eine enge Nummer. Die Punktausbeute und Tabellenposition spielen keine große Rolle. Für Kirchberg III ist es wohl die letzte Chance, nach dem Strohhalm für den Nichtabstieg zu greifen.“ Der Rückstand der Kirchberger Dritten auf den rettenden drittletzten Rang zwölf beträgt sieben Zähler.