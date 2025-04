Weiler (43 Punkte), Ehrbachtal (40 Punkte) und Dickenschied (38 Punkte, aber zwei Spiele weniger) sind die heißesten Anwärter auf die Meisterschaft in der B Staffel 9. Am Sonntag muss das Spitzentrio auswärts ran.

Nur sechs Partien stehen am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 auf dem Programm. Das Derby zwischen der SG Biebertal/Unterkülztal und der SG Unzenberg/Sargenroth/Mengerschied wurde auf Wunsch der Gäste auf den 30. April verlegt.

SG Viertäler Oberwesel II – SG Werlau/Urbar (So., 12.30 Uhr, in Winzberg). Die beiden Teams stehen als Drittletzter und Viertletzter unmittelbar über dem Strich (zwei Absteiger gibt es), der Sieger der Partie verschafft sich ordentlich Luft im Abstiegskampf. Für Oberwesels Coach Fabian Dämgen sind drei Punkte das klar formulierte Ziel: „Wir wollen nachlegen, sonst ist der Sieg gegen Buch weniger wert.“ Er hofft, eine kleine Serie starten zu können, ist sich aber auch bewusst auf einen ebenbürtigen Gegner zu treffen: „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Werlau hat vielleicht einen kleinen Dämpfer bekommen, sie haben aber scheinbar auch beim 2:3 gegen Biebertal ein gutes Spiel gemacht.“

SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen II – SG Dickenschied/Gemünden (So., 12.30 Uhr, in Liebshausen). Nach dem 2:1-Sieg in Unzenberg hat sich die Argenthaler Reserve so gut wie aller Abstiegssorgen entledigt. Dementsprechend befreit geht Trainer Maurice Vokweis in die Partie gegen den Aufstiegsaspiranten: „Sie müssen zwingend gewinnen, wir können es als Underdog entspannter angehen.“ Zwar ist die taktische Herangehensweise laut Volkweis noch offen, doch klar ist für ihn, dass seine Elf kämpferisch alles in die Waagschale werfen muss: „Dickenschied ist für mich spielerisch die beste Mannschaft der Liga. Wenn sie in voller Besetzung auflaufen, brauchen wir schon einen guten Tag, um mitzuhalten.“

TuS Rheinböllen II – SC Weiler (So., 12.30 Uhr). Das Hinspiel gewann Weiler mit 9:2. „Mich interessiert weniger die Tabellensituation als das Ergebnis aus dem Hinspiel. Darauf sollten wir eine entsprechende Reaktion zeigen“, meint Rheinböllens Coach Julian Breitnach. Er kann wieder auf Patryk Walczak zählen, muss womöglich aber auf Kapitän Jonas Frank verzichten. Sicher fehlen wird Nico Ballbach. Nichtsdestotrotz verspricht Breitbach gegen den Spitzenreiter eine mutige Herangehensweise: „Wir werden so wie die letzten Wochen auch probieren unser Spiel durchzudrücken. Verstecken müssen wir uns auf jeden Fall nicht.“ Bei Weiler hört Spielertrainer Chrissi König wie berichtet nach der Saison nach zwei Jahren auf, der 37-Jährige kehrt als Spieler zurück zu seinem Heimatverein Niederburg. Mario Lehnard macht als Spielertrainer beim SC weiter und bekommt ab nächster Saison Unterstützung von Michael Hohl (SG Viertäler Oberwesel). Hohl wird spielender Co-Trainer.

SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid II – SG Ehrbachtal Ney (So., 14.30 Uhr, in Niederburg). Beim 1:8 in Weiler standen Niederburgs Übungsleiter Martin Backes exakt elf Akteure zur Verfügung. Für das kommende Duell sieht es kaum besser aus. „Ich versuche – wie jede Woche – genug Spieler zu finden“, sagt Backes zur Misere. Auch einen Torwart hat er bislang noch nicht, dementsprechend niedrig sind seine Erwartungen gegen den Tabellenzweiten. „Wer ins Tor geht, schauen wir mal. Ich erwarte wieder einen starken Gegner, der den Ball laufen lässt. Wir werden versuchen, die Saison noch ordentlich über die Bühne zu bekommen“, so Backes.

SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach – SG Soonwald/Simmern (So., 14.45 Uhr, in Laudert). Lauderts Coach Frank Jahn erinnert an die 1:4-Pleite im Hinspiel. „Wir wissen, was auf uns zukommt und werden sie nur aufgrund der Tabellensituation nicht unterschätzen“, verspricht Jahn. Er muss auf die im Urlaub weilenden Matthias Nil und Kenan Kalik verzichten, auch Kevin Erdle wird ausfallen. „Natürlich wollen wir die drei Punkte in Laudert lassen, gehen aber mit Respekt und dem Wissen an die Sache ran, dass es alles andere als ein Selbstläufer wird“, so Jahn vor dem Derby gegen den Vorletzten (ein Punkt Rückstand auf das rettende Ufer und den drittletzten Rang zwölf).

SG Uhler/Kastellaun – SG Buch/Bell/Mörsdorf (So., 15 Uhr, Kunstrasen Kastellaun). Vor dem Derby gegen Buch begrüßte Uhlers Coach Frank Hartmann nur sieben Spieler beim Training. Am Selbstvertrauen ändert die schwierige Trainingswoche aber nichts. „Wir sind gut beieinander und haben gute Ergebnisse erzielt“, sagt Hartmann. Allerdings warnt er vor dem Gegner: „In Bestbesetzung gehören sie da unten nicht hin. Sie haben mit René Kochems und Timo Theisen zwei brutal schnelle Stürmer und werden auf ihre Momente lauern.“ Somit nimmt Hartmann sein Team in die Pflicht: „Es braucht mir keiner kommen, es geht nur um die Höhe. Der ist verkehrt gewickelt.“ Der Vorsprung des Fünftletzten Buch auf die Abstiegszone beträgt nur noch drei Punkte.