Ein Trio ist in der Fußball-Kreisliga B5 noch ungeschlagen. Zwei von ihnen treffen am Sonntag in Nievern im direkten Vergleich aufeinander.

SG Elbert/Horbach II – SG Altendiez/Gückingen II (Do., 19.30 Uhr, in Welschneudorf). Wegen der Kirmes in Niederelbert wird bereits am Donnerstagabend an der Welschneudorfer Backeswiese gekickt.

SG Aar-Einrich – TuS Katzenelnbogen/Klingelbach (Fr., 19 Uhr, in Hahnstätten). Für beide Mannschaften ist die Markt-Partie wegweisend. „Wir haben schon zweimal Punkte liegen lassen. Daher ist ein Sieg fast schon Pflicht, wenn wir nochmals ein wenig nach oben schielen wollen“, weiß TuS-Trainer Jan Noppe, was die Stunde geschlagen hat. Dass in der besonders brisanten Begegnung die Punkte freilich nicht auf dem silbernen Tablett gereicht werden, ist dem Niederländer klar, zumal „Aar-Einrich eine richtig gute Mannschaft aufbietet, gegen die wir hundertprozentig bei der Sache sein müssen.“ Noppes SG-Kollege Andreas Weyl wird auch nicht tief in die Motivationskiste greifen müssen. „Die Freude auf das große Derby ist groß. Und wenn’s dann noch auf den Hahnstätter Markt fällt, kann es eigentlich nicht schöner sein. Wir erwarten ein enges Duell, denn der TuS KK ist spielstark und hat Qualitäten in der Offensive. Wir möchten die unglückliche Niederlage gegen Bad Ems vergessen machen.“

TuS Singhofen – SG Rheinhöhen II (Fr., 19.30 Uhr). Nachdem der Staffelleiter dem TuS bereits drei Top-Gegner vor die Nase gesetzt hatte und die Singhöfer in diesen Vergleichen bis auf das 4:4 in Hahnstätten leer ausgegangen waren, will die Elf von Nino Eifler den Angriff auf standesgemäßere Tabellenplätze starten. „Wir müssen aktuell noch Angeschlagene oder Verletzte verkraften. Dennoch entspannt sich unsere personelle Lage etwas.“ Die zuletzt beim 2:10 gegen Niederneisen böse unter die Räder gekommene Rheinhöhen-Reserve hat laut Eifler via social media einen Auswärtssieg fest eingeplant. „Das wollen wir mit aller Macht verhindern“, so Eifler. „Zuletzt haben wir mit einfachen Fehlern Geschenke verteilt, als stünde Weihnachten bereits vor der Tür. Das müssen wir abstellen, denn es wird höchste Zeit, dass wir den Bock umstoßen.“

Sieglose Reserven treffen in Bornich aufeinander

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II – SG Mühlbachtal II (So., 12.15 Uhr, in Bornich). Dem Verlierer des Duells zweier noch siegloser Zweitvertretungen droht ein ungemütlicher Herbst in den Niederungen der Tabelle. „Wir sind im Derby top motiviert. Wir haben zwar Kranke, Verletzte und Urlauber zu ersetzen, werden aber trotzdem eine schlagkräftige Truppe aufbieten. Unsere Trefferausbeute ist eigentlich gut, aber wir kassieren zu viele Gegentore“, so BoReiBo-Trainer Philip Itzel. Mühlbachtals Rolf Bruchhäuser indes hofft auf ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk in Form der ersten Punkte. Ob ihm seine Schützlinge diesen Wunsch erfüllen?

SG Nievern/Arzbach – Sportfreunde Bad Ems (So., 14.30 Uhr). Wer wahrt die weiße Weste und bekundet Titel-Ambitionen? „Stand jetzt fallen bei uns vier Spieler krankheitsbedingt aus. Derbys sind immer etwas Besonderes. Wir freuen uns“, sagt Spfr-Coach Süleyman Düzce vor dem Kräftemessen mit dem JSG-Partner. Nicht anders dürfte es den Kombinierten gehen, die sich nach dem Fast-Abstieg im Vorjahr unter der Regie von Michael Reibel und Timo Hoffmeyer eigentlich nur stabilisieren wollten, aber mit ihren jungen Hüpfern aber schon gezeigt haben, dass sie sich nicht zu verstecken brauchen. Das Spitzenspiel ist nun eine Art Reifeprüfung...

„Wir werden ohne Rücksicht auf Verluste offensiv spielen.“

Welterods Trainer Karl Stern kündigt reichlich Sturm und Drang an

FSV Welterod – TuS Weinähr (So., 14.30 Uhr). FSV-Coach Karl Stern klingt nach dem Remis in Nassau fast euphorisch und kündigt eine stürmische Welteroder Elf an. „Wir werden ohne Rücksicht auf Verluste offensiv spielen.“ Allerdings geht das personelle Wechselspiel bei den Grün-Weißen weiter. „Einige kommen, andere gehen“, singt Stern das bekannte Lied. Die Weinährer haben zuletzt vier Punkte gesammelt. „Es gilt die Serie aufrechtzuerhalten“, hofft Spielertrainer Luca Kunkler. Den FSV misst er nicht am Tabellenstand. „Sie hatten bisher fast nur Gegner aus dem oberen Tabellenbereich.“

TuS Niederneisen – TuS Nassau (So., 14.30 Uhr). Gerne hätten die Nassauer an einem anderen Termin gespielt, doch wurde ihrem Wunsch nicht entsprochen. „Das Spiel gegen Welterod hat uns hoffentlich wachgerüttelt. Wir wissen, dass 80 Prozent nicht reichen, wenn wir in der Spitzengruppe bleiben wollen. Gerade in Niederneisen ist Einstellung immer das A und O, wenn wir dort bestehen möchten“, sagt Christian Thisse-Gemmer, der im Urlaub weilt und im Sportpark von Christian Gensmann vertreten wird. Die Gastgeber haben sich zuletzt mit dem 10:2 in Dahlheim den Frust von der Seele geschossen und wollen den Aufwärtstrend fortsetzen.