Kreisliga B Staffel 8 Der TuS Mayen meldet seine zweite Mannschaft ab Daniel Fischer 24.05.2026, 15:22 Uhr

i Mit dem 9:0 gegen Schlusslicht SG Auderath/Alflen (Nummer 9 Adis Alic) verabschiedete sich der TuS Mayen II nicht nur aus der Saison, sondern erst einmal komplett aus dem Spielbetrieb. Der TuS meldet nach Jahrzehnten keine zweite Mannschaft in der nächsten Spielzeit. Jörg Niebergall

Alle Entscheidungen in der B Staffel 8 waren schon vor dem letzten Spieltag gefallen – und trotzdem gab es noch was Interessantes: Der TuS Mayen meldet seine zweite Mannschaft ab.

Wirklich viel Spannung hatte die Fußball-Kreisliga B Staffel 8 am letzten Spieltag nicht mehr zu bieten, schließlich waren im Vorfeld bereits alle wichtigen Entscheidungen gefallen. Trotzdem fielen in 6 Partien noch satte 30 Tore. Meister SG Ahrtal Hönningen feierte eine Woche vor dem Rhein/Ahr-Kreispokalfinale gegen A-Klässler Bad Bodendorf (Sa.







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