Alle Entscheidungen in der B Staffel 8 waren schon vor dem letzten Spieltag gefallen – und trotzdem gab es noch was Interessantes: Der TuS Mayen meldet seine zweite Mannschaft ab.
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Wirklich viel Spannung hatte die Fußball-Kreisliga B Staffel 8 am letzten Spieltag nicht mehr zu bieten, schließlich waren im Vorfeld bereits alle wichtigen Entscheidungen gefallen. Trotzdem fielen in 6 Partien noch satte 30 Tore. Meister SG Ahrtal Hönningen feierte eine Woche vor dem Rhein/Ahr-Kreispokalfinale gegen A-Klässler Bad Bodendorf (Sa.