Kreisliga B Staffel 9 Der Tabellenführer kommt zum Nachholspiel nach Laudert Nico Balthasar 04.11.2025, 14:04 Uhr

i Jubelt B9-Tabellenführer SG Urbar/Werlau auch am Mittwoch (19.30 Uhr) im Nachholspiel beim ehemaligen SG-Partner SG Laudert? hjs-Foto

Letztes Spiel in der Hinrunde für die SG Urbar/Werlau: Der Tabellenführer der B Staffel 9 hat bisher noch kein Spiel verloren. Erwischt es Urbar am Mittwoch beim Ex-SG-Partner Laudert?

Mit der SG Urbar/Werlau gastiert am Mittwoch (19.30 Uhr) im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 der ungeschlagene Tabellenführer bei der SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach auf dem Lauderter Hartplatz. Beide Teams komplettieren mit der Partie die Hinrunde, die Gäste stehen bereits als Herbstmeister fest.







