Der vierte Spieltag in der B Staffel 13 wird am Freitag mit dem Duell TuS Ahbach II gegen SV Ulmen eröffnet. Am Samstag gastiert der SV Laubach II in Müllenbach am Nürburgring.
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Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 13 greift der SV Ulmen nach dem nächsten Dreier, während die Laubacher Reserve in der Fremde bei der DJK Müllenbach das 3:3 gegen Waldkönigen aus der Vorwoche vergessen machen will. Die SG Waldkönigen spielte am Mittwoch und verlor daheim das Nachholspiel des zweiten Spieltags gegen die SG Ellscheid II mit 2:4.