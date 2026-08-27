Kreisliga B Staffel 13 Der SV Ulmen peilt den dritten Dreier in Folge an Nico Balthasar 27.08.2026, 11:09 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Dr. N.Lange

Der vierte Spieltag in der B Staffel 13 wird am Freitag mit dem Duell TuS Ahbach II gegen SV Ulmen eröffnet. Am Samstag gastiert der SV Laubach II in Müllenbach am Nürburgring.

Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 13 greift der SV Ulmen nach dem nächsten Dreier, während die Laubacher Reserve in der Fremde bei der DJK Müllenbach das 3:3 gegen Waldkönigen aus der Vorwoche vergessen machen will. Die SG Waldkönigen spielte am Mittwoch und verlor daheim das Nachholspiel des zweiten Spieltags gegen die SG Ellscheid II mit 2:4.







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