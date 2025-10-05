Der Zweite Strimmig schoss Longkamp mit 12:1 in der B Staffel 14 ab und durfte sich auch über das 0:0 des Dritten Kastellaun/Uhler gegen Blankenrath II freuen. Strimmig hat nun zwei Zähler Vorsprung auf Kastellaun bei einem Spiel weniger.
Die fünf Partien des neunten Spieltags in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 (Peterswald hatte wie berichtet schon am Donnerstag 3:0 gegen Schlusslicht Bremm II gewonnen) boten eine breite Palette an Ergebnissen, von einem torlosen Remis über hart umkämpfte Auswärtssiege bis hin zu einem wahren Schützenfest.