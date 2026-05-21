Alle Entscheidungen in der B Staffel 14 sind gefallen vor dem Saisonfinale: Meister Gonzerath und sein Vize Strimmig steigen in die A-Klasse auf, Baldenau und Longkamp müssen runter in die C-Klasse.
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Die Fußball-Kreisliga B Staffel 14 verabschiedet sich mit dem 26. Spieltag in die Sommerpause – und mit ihr eine ganze Reihe verdienter Spieler. Während der FC Peterswald-Löffelscheid spielfrei zusieht, steht der letzte Spieltag ganz im Zeichen von vielen Verabschiedungen und dem Blick auf die kommende Saison.