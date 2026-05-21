Kreisliga B Staffel 14 Der letzte Spieltag steht im Zeichen des Abschieds Nico Balthasar 21.05.2026, 13:00 Uhr

i Bernd Maßmann (rotes Trikot, Mitte) hängt mit 51 Jahren seine Schuhe an den Nagel. Das Heimspiel gegen Bremm II wird das letzte Match für den Routinier sein. Max Hein (links, in Grün-Weiß) verlässt die SG Hunsrückhöhe und wird spielender Co-Trainer beim in den Spielbetrieb zurückkehrenden SV Niedersohren. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Alle Entscheidungen in der B Staffel 14 sind gefallen vor dem Saisonfinale: Meister Gonzerath und sein Vize Strimmig steigen in die A-Klasse auf, Baldenau und Longkamp müssen runter in die C-Klasse.

Die Fußball-Kreisliga B Staffel 14 verabschiedet sich mit dem 26. Spieltag in die Sommerpause – und mit ihr eine ganze Reihe verdienter Spieler. Während der FC Peterswald-Löffelscheid spielfrei zusieht, steht der letzte Spieltag ganz im Zeichen von vielen Verabschiedungen und dem Blick auf die kommende Saison.







Artikel teilen

Artikel teilen