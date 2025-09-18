Wer soll die SG Ahrtal Hönningen in dieser Saison in der B Staffel 8 stoppen? Wenn, dann am ehesten der SV Ulmen. Am Sonntag kommt es zum absoluten Topspiel in der Eifel.
Mit fünf Partien, darunter das absolute Top-Spiel zwischen dem SV Ulmen und der SG Ahrtal, geht es am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 weiter. Zudem steht das COC-Derby zwischen dem SV Laubach II und der SG Illerich/Landkern an, während das Aufeinandertreffen der SG Brohlbachtal mit dem TuS Mayen II auf den 29.