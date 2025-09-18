Erster gegen Zweiter in B 8 Der Kracher Ulmen gegen Ahrtal Hönningen steht an Daniel Fischer 18.09.2025, 12:57 Uhr

i Nach dem 10:1 gegen Weiler/Boos (in Rot) steht für die SG Ahrtal Hönningen um Kapitän Martin Klein am Sonntag (14.30 Uhr) in der Eifel in Ulmen das absolute Spitzenspiel an. Ulmen ist Erster mit 16 Punkten, hat aber eine Partie mehr bestritten als Kleins bisher makellose Ahrtaler. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Wer soll die SG Ahrtal Hönningen in dieser Saison in der B Staffel 8 stoppen? Wenn, dann am ehesten der SV Ulmen. Am Sonntag kommt es zum absoluten Topspiel in der Eifel.

Mit fünf Partien, darunter das absolute Top-Spiel zwischen dem SV Ulmen und der SG Ahrtal, geht es am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 weiter. Zudem steht das COC-Derby zwischen dem SV Laubach II und der SG Illerich/Landkern an, während das Aufeinandertreffen der SG Brohlbachtal mit dem TuS Mayen II auf den 29.







