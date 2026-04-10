Das Topspiel zwischen dem Ersten SV Gonzerath und dem Zweiten SV Strimmig steht im Blickpunkt am 20. Spieltag der B Staffel 14. Die Rollen scheinen klar verteilt zu sein.
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Das Rennen um den Aufstieg bietet in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 vor dem 20. Spieltag nur bedingt Spannung, auch wenn das Gipfeltreffen zwischen dem Ersten Gonzerath und dem Zweiten Strimmig unmittelbar bevorsteht. In der unteren Tabellenhälfte geht es enger zu, ein Team kann sich endgültig aus dem Abstiegskampf verabschieden.