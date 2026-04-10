Kreisliga B Staffel 14 Dem Gipfeltreffen in Gonzerath fehlt etwas Spannung Nico Balthasar 10.04.2026, 14:11 Uhr

i Im Hinspiel in Belg trennten sich die SG Hunsrückhöhe (rechts mit Edgar Bitter) und der SV Blankenrath II (mit Lukas Wagner) 2:2. Am Sonntag (12.15 Uhr) steht das Rückspiel in Blankenrath zwischen der SVB-Reserve (8.) und Hunsrückhöhe (4.) an. Photo-Moments by Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Das Topspiel zwischen dem Ersten SV Gonzerath und dem Zweiten SV Strimmig steht im Blickpunkt am 20. Spieltag der B Staffel 14. Die Rollen scheinen klar verteilt zu sein.

Das Rennen um den Aufstieg bietet in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 vor dem 20. Spieltag nur bedingt Spannung, auch wenn das Gipfeltreffen zwischen dem Ersten Gonzerath und dem Zweiten Strimmig unmittelbar bevorsteht. In der unteren Tabellenhälfte geht es enger zu, ein Team kann sich endgültig aus dem Abstiegskampf verabschieden.







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