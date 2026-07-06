699 Mannschaften nehmen in der Saison 2026/27 am Spielbetrieb bei den Männern im Rheinland teil. Der Computer hat nun die Klassen eingeteilt. Die Reaktionen – auch im Kreis Hunsrück/Mosel – reichen von euphorisch bis verärgert.
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Der Fußballverband Rheinland (FVR) hat die Staffeleinteilungen für die Saison 2026/27 präsentiert: Fast alle Mannschaften aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis sowie aus dem Kreis Cochem-Zell haben mit Zufriedenheit auf die Ligazusammensetzung reagiert. Dennoch ist nicht jeder glücklich über die Staffeleinteilung.