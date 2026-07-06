Die Klasseneinteilung im FVR Dem Ehrbachtaler Chef pocht „ein wenig die Ader“ Michael Bongard 06.07.2026, 15:53 Uhr

i Das Derby zwischen dem SSV Buchholz (in Blau) und der SG Ehrbachtal Ney gibt es auch weiterhin in der B-Klasse - allerdings nicht mehr in der von Hunsrück-Teams dominierten B Staffel 9, sondern in der B Staffel 8 mit Gegnern von der Mosel, aus der Eifel und aus dem Fußballkreis Rhein/Ahr. Das schmeckt vor allem den Ehrbachtalern überhaupt nicht. Mark Dieler

699 Mannschaften nehmen in der Saison 2026/27 am Spielbetrieb bei den Männern im Rheinland teil. Der Computer hat nun die Klassen eingeteilt. Die Reaktionen – auch im Kreis Hunsrück/Mosel – reichen von euphorisch bis verärgert.

Der Fußballverband Rheinland (FVR) hat die Staffeleinteilungen für die Saison 2026/27 präsentiert: Fast alle Mannschaften aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis sowie aus dem Kreis Cochem-Zell haben mit Zufriedenheit auf die Ligazusammensetzung reagiert. Dennoch ist nicht jeder glücklich über die Staffeleinteilung.







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