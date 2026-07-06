Die Klasseneinteilung im FVR
Dem Ehrbachtaler Chef pocht „ein wenig die Ader“
Das Derby zwischen dem SSV Buchholz (in Blau) und der SG Ehrbachtal Ney gibt es auch weiterhin in der B-Klasse - allerdings nich
Das Derby zwischen dem SSV Buchholz (in Blau) und der SG Ehrbachtal Ney gibt es auch weiterhin in der B-Klasse - allerdings nicht mehr in der von Hunsrück-Teams dominierten B Staffel 9, sondern in der B Staffel 8 mit Gegnern von der Mosel, aus der Eifel und aus dem Fußballkreis Rhein/Ahr. Das schmeckt vor allem den Ehrbachtalern überhaupt nicht.
Mark Dieler

699 Mannschaften nehmen in der Saison 2026/27 am Spielbetrieb bei den Männern im Rheinland teil. Der Computer hat nun die Klassen eingeteilt. Die Reaktionen – auch im Kreis Hunsrück/Mosel – reichen von euphorisch bis verärgert.

Lesezeit 5 Minuten
Der Fußballverband Rheinland (FVR) hat die Staffeleinteilungen für die Saison 2026/27 präsentiert: Fast alle Mannschaften aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis sowie aus dem Kreis Cochem-Zell haben mit Zufriedenheit auf die Ligazusammensetzung reagiert. Dennoch ist nicht jeder glücklich über die Staffeleinteilung.
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