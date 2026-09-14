SG Unterwesterwald auf Kurs David Isola: Was soll ich sagen? Kreisklasse eben! Marco Rosbach 14.09.2026, 17:44 Uhr

i Da geht’s lang – und auch zurück in die Kreisliga A? David Isola hat mit der SG Unterwesterwald einen guten Start erwischt. Nach dem Abstieg ist die Mannschaft in der Kreisliga B5 noch ungeschlagen. Andreas Hergenhahn

Wo andere sagen, sie wollen „vorne mitspielen“, hat die SG Unterwesterwald ihr Ziel präzisiert: Platz zwei bis fünf peile man an, hieß es vor der Runde. Jetzt führt der Ex-A-Ligist die Kreisliga B5 an. David Isola erklärt, ob das ein Problem ist.

Als einzige Mannschaft in der Fußball-Kreisliga B5 ist die SG Unterwesterwald aus Niedererbach, Dreikirchen, Görgeshausen und Nomborn noch ungeschlagen und führt mit 14 Punkten nach sechs Spieltagen die Tabelle. Zwar gab es zuletzt „nur“ ein Remis gegen die Burgschwalbacher Bezirksliga-Reserve, dennoch führt die Mannschaft von David Isola das Klassement weiterhin vor dem selbst ernannten Meisterschaftsfavoriten FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen und ...







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