Daun sagt Spiel in Laubach zwei Stunden vor Anpfiff ab

Die beiden Absteiger in der B Staffel 12 stehen fest: Schlusslicht Struth war schon lange weg, nun kann es auch der Vorletzte Daun nicht mehr schaffen. Der TuS sagte seine Partie bei Vordereifel II kampflos ab.

Während die Partie der Vordereifeler Reserve kurzfristig ausfiel, bekam Auderath am 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 12 die Grenzen aufgezeigt. Die SG Eifelhöhe feierte einen Kantersieg.

SG Vordereifel II – TuS Daun Nichtantritt Daun. Am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr, zwei Stunden vor Anpfiff, erreichte Vordereifels Coach Wolfgang Bretz die Nachricht, dass die Gäste nicht antreten würden. Ihn verärgerte das kurzfristige Dauner Vorgehen maßlos: „Ihnen ist eingefallen, dass heute Kommunion und Muttertag ist. Das macht uns sprachlos, bei dem Aufwand, ein Spiel zu organisieren, ist das an Frechheit nicht zu überbieten.“ Die Punkte gehen an Vordereifel II, Daun ist damit abgestiegen.

SG Vulkaneifel Üdersdorf – SG Auderath/Alflen 8:0 (3:0). Das Wichtigste war für Auderath nicht die eigene Pleite gegen den souveränen Meister, sondern der perfekte Klassenerhalt. „Das war unser Ziel, darüber freuen wir uns – und dieses Spiel haken wir schnell ab“, meinte der Verantwortliche Dominic Hülsemann. Rund 20 Minuten schaffte es seine Elf, Paroli zu bieten, danach brachen alle Dämme: „Wenn unser Torwart Sergej Borger nicht so einen guten Tag hat, kann es noch höher ausgehen.“

Tore: 1:0 und 2:0 Sebastian Dax (20., 31.), 3:0 und 4:0 Lukas Thönnes (37., 52.), 5:0 Kevin Bender (56.), 6:0 und 7:0 S. Dax (71., 84.), 8:0 Leon Stolz (86.).

SG Eifelhöhe – TuS Ahbach II 5:0 (2:0). Eifelhöhes Coach Tobias Stephan sprach von einer „Hausmarke“, da sein Team nun in acht Spielen ungeschlagen blieb und sechs Siege ohne Gegentor feierte. Er war rundum zufrieden und ließ mit seiner Elf Taten sprechen: „Das war ein Signal von uns, dass die Saison für uns noch nicht gelaufen ist. Die Platzierung ist uns schon noch wichtig.“ Die Gastgeber sind momentan Vierter und werden nach am Ende sehr wahrscheinlich einen Platz zwischen Rang drei uns sechs belegen.

Tore: 1:0 Volodymyr Tsisovskyi (1.), 2:0 Matteo Arnoldi (38.), 3:0 Fabian Jahnen (50.), 4:0 Felix Daheim (51.), 5:0 Tobias Berenz (67.).