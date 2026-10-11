Kreisliga B Staffel 13 Das Spitzenduo schlägt Ulmen und Laubach II Nico Balthasar 11.10.2026, 19:03 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Das Spitzenduo der B Staffel 13, Eifel-Mitte Lissendorf und Ellscheid II, war dann doch zu stark für die Verfolger Laubach II (5.) und Ulmen (6.). Beide mussten Niederlagen gegen die derzeit besten Teams der Liga hinnehmen.

Am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga Staffel 13 sah Ulmens Coach Manuel Back die Reaktion, die er gefordert hatte, trotzdem verlor sein SVU gegen Ellscheid II. Laubachs Coach Wolfgang Bretz haderte dagegen mit der Pleite bei Spitzenreiter Eifel-Mitte Lissendorf.







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