In der Kreisliga B Staffel 14 tummeln sich wie in der Vorsaison viele Mannschaften aus dem Hunsrück (acht an der Zahl), vier Teams aus der Region Morbach und eine Mannschaft von der Mosel mit Bremm II, dem einzigen Aufsteiger.

Die Kreisliga B Staffel 14 ist ein Paradebeispiel für den kreisübergreifenden Spielbetrieb. Wie in der Vorsaison sind Mannschaften aus dem Kreis Hunsrück/Mosel sowie Vereine aus dem Kreis Mosel in einen Topf „geworfen“ worden. Die genaue regionale Verteilung in der 13-köpfigen B Staffel 14: Acht Hunsrücker Vereine, vier Morbacher Klubs und ein Team von der Mosel mit dem einzigen Aufsteiger in der B Staffel 14, der SG Bremm II. Ein Klub aus dem Morbacher Raum zählt zu den absoluten Titelfavoriten, der Vorjahressechste SV Gonzerath hat sich mit zahlreichen Akteuren aus überkreislichen Ligen verstärkt. Neben Gonzerath wird oft die SG Kastellaun/Uhler zu den Titelkandidaten gezählt. Der Blick auf die neun Mannschaften aus dem Hunsrück und von der Mosel in der B Staffel 14:

SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz

Nach einer enttäuschenden Vorsaison, die auf dem elften Platz endete, herrscht bei der SG Bell spürbare Aufbruchstimmung. Trainer Klaus Vogt ist von der Resonanz seines Teams begeistert: „Die Trainingsbeteiligung ist toll, mit 14 bis 18 Spielern kannst du schon bisschen was machen.“ Für den Coach ein klarer Fortschritt, nachdem er im Vorjahr oft nur für eine Handvoll Spieler Übungen aufbaute. Die Testspielsiege gegen Sohren II (7:2) und Soonwald/Simmern (5:0) unterstreichen den positiven Trend, doch für Vogt zählt etwas anderes viel mehr: „Wir sind auf einem guten Weg, eine richtige Einheit zu werden, das merkt man so langsam. Es macht einfach Spaß, dabei zuzusehen.“

SG Biebertal/Unterkülztal

Bei der SG Biebertal kann Spielertrainer Sandro Hoffmann nur Positives vermelden: Die Vorbereitung verläuft exzellent, die Trainingsbeteiligung ist mit durchschnittlich mehr als 20 Spielern top und die junge Mannschaft zeigt sich lernwillig und harmonisch. Die Siege in den Testspielen gegen Ober Kostenz/Unzenberg (4:1) und Sohren (4:0) waren für das Trainerteam um Hoffmann, Edgar Flegel und Ingo Hubert (kam aus Unzenberg) „die Kirsche auf die Torte“. Hoffmann sieht sein Team bestens gerüstet und ist überzeugt, Platz vier der Vorsaison bestätigen oder sogar leicht verbessern zu können, sollten ihm Verletzungen keinen Strich durch die Rechnung machen. Er nennt als Vorgabe oder Erwartung keinen Tabellenplatz, fordert von seinem Team aber Disziplin: „Wir erwarten von unseren Jungs, dass dieses Jahr wirklich zu 100 Prozent der sportliche Erfolg an erster Stelle steht.“

SV Blankenrath II

Während der Vorbereitung der Blankenrather Reserve musste Trainer Alexander Meurer die ein oder andere Kröte schlucken. Nach einem vielversprechenden Start wurde der Rhythmus durch urlaubsbedingte Abstinenz einiger Akteure und ein kurzfristig abgesagtes Testspiel empfindlich gestört. Meurer erwartet eine sportlich herausfordernde Saison in einer „wesentlich stärkeren Klasse“, obwohl die vergangene Spielzeit noch sorgenfrei verlief. Angesichts der Konstellation hat für ihn von Beginn an eine Sache oberste Priorität. „Unsere Prämisse ist der Klassenerhalt. Dafür wollen wir gut in die Saison starten und zügig anfangen, Punkte zu sammeln“, offenbart der SVB-Übungsleiter.

SG Bremm II

Für Aufsteiger Bremm II steht die Saison unter dem Motto „Ankommen und Etablieren“. Zwar waren die Ergebnisse in den ersten Testspielen durchwachsen (Niederlagen gegen Hunsrückhöhe und Auderath, Sieg gegen Demerath), doch für Trainer Patrick Jobelius, der gemeinsam mit Matthias Bremm die Geschicke leitet, zählt vor allem eine Erkenntnis: „Die Partien haben gezeigt, dass Teamgeist und Chemie stimmen.“ Der Fokus liegt nun darauf, die vielen aus der Jugend nachrückenden Spieler schnell an das höhere Niveau der B-Klasse heranzuführen und sich als Team in der neuen Umgebung zu beweisen. Das Saisonziel ist klar und realistisch formuliert: Jobelius will „möglichst früh nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben“, am Ende soll ein einstelliger Tabellenplatz zu Buche stehen.

SG Hunsrückhöhe Bärenbach

Trainer Sascha Kleinert spricht von einer schleppenden Vorbereitung, sieht sein Team aber dennoch auf einem zufriedenstellenden Niveau. Die ersten Tests verliefen wechselhaft, der Übungsleiter vermisste noch die nötige Konstanz über 90 Minuten. Kleinert weiß, dass sich sein Team die Defizite schon zum Saisonstart nicht mehr erlauben darf: „Die Klasse ist aus meiner Sicht die wohl stärkste B-Klasse seit vielen Jahren. Da muss man voll da sein, gerade bei unserem Auftaktprogramm.“ In den ersten vier Spielen geht es für Hunsrückhöhe gegen die beiden Mitfavoriten Kastellaun und Biebertal sowie Absteiger Sohren. „Wir müssen alles, was sich uns bietet, mitnehmen, sonst findet man sich ganz schnell auf Positionen wieder, wo keiner hin möchte – und dann wird es dieses Jahr schwer, da wieder wegzukommen“, prognostiziert Kleinert nach zwei vierten Plätzen in den vergangenen beiden Jahren.

SG Kastellaun/Uhler

Trainer Frank Hartmann ist von seiner Truppe begeistert: „Die Gemeinschaft ist gut, das ist ein toller Haufen.“ Die Trainingsbeteiligung ist mit 15 bis 20 Spielern konstant hoch, die Integration der jungen Spieler verläuft laut Hartmann reibungslos und die Neuzugänge haben die Qualität noch einmal angehoben. „Dadurch hat auch der ein oder andere Etablierte noch mal angezogen, weil neuer Konkurrenzkampf entstanden ist“, freut sich der Übungsleiter. Obwohl sein Team von vielen als einer der Favoriten auf den Aufstieg angesehen wird, will Hartmann vor allem wegen der vielen nachrückenden A-Junioren keinen unnötigen Druck aufbauen: „Den Jungs zu sagen, wir wollen aufsteigen, ist Käse. Sie sollen sich erst mal zurechtfinden.“ Dennoch weiß er um das Potenzial seines Teams und ist überzeugt: „Wenn wir alles in die Waagschale werfen, werden wir oben mit dabei sein.“

FC Peterswald-Löffelscheid

Die Vorbereitung beim FCP lief laut Spielertrainer Lukas Emmel „grundsätzlich gut“, die Trainingsbeteiligung ist mit durchschnittlich 12 bis 13 Spielern stabil und die Mannschaft zieht voll mit. Nach zwei abgesagten Tests sorgt sich Emmel vor Saisonstart aber noch um die Wettkampfhärte: „Uns fehlt noch ein bisschen die Praxis, die Übersetzung ins Spiel.“ Er sieht die neue Klasseneinteilung als große Herausforderung, da er die Liga deutlich stärker als im Vorjahr einschätzt. Die obere Tabellenhälfte haben für ihn sechs Teams fest gebucht, dahinter sortiert er sein Team ein. Er hofft auf eine Saison ohne Abstiegssorgen: „Teil des Mittelfelds sind hoffentlich wir. Ich sehe uns da und hoffe auf einen guten einstelligen Tabellenplatz.“

SG Sohren/Büchenbeuren

Bei der SG Sohren ist die Stimmung trotz auf den ersten Blick durchwachsenen Trainingswochen gut. Der neue Coach Max Rothenbach lässt sich von den reinen Ergebnissen der Testspiele (unter anderem 0:4 gegen Biebertal, 0:3 gegen Mörschbach II) nicht beirren und zieht ein positives Fazit: „Die Partien sind rein objektiv nicht ganz so gut verlaufen. Daraus lernen konnten wir aber auf jeden Fall.“ Sein Team habe aus den Auftritten die richtigen Schlüsse gezogen und wisse laut Rothenbach nun genau, woran noch gearbeitet werden muss. In der anstehenden Spielzeit erwartet er nach dem Abstieg keine großen Sprünge, in der Spitzengruppe sieht er sein Team nicht. „Wir wollen möglichst schnell klarmachen, dass wir nicht unten rein wollen“, so Rothenbach.

SV Strimmig

Beim SV Strimmig blickt Coach David Angsten auf eine Vorbereitung mit zwei Gesichtern. Auf der einen Seite ist er mit einer Trainingsbeteiligung von durchschnittlich 20 Spielern sehr zufrieden. Auf der anderen Seite offenbarten die knappen Testspielniederlagen gegen Vorderhunsrück und Bremm (jeweils 1:2) eine klare Schwachstelle. „Wir haben immer noch zu viele individuelle Aussetzer“, klagt Angsten. In einem Trainingslager in Boppard wurde daran gearbeitet, mehr Stabilität ins eigene Spiel zu bekommen. Angsten sieht sein Team trotz Rang drei in der abgelaufenen Runde nicht als Teil der absoluten Spitze. Er will die „selbst ernannten“ Aufstiegskandidaten Gonzerath und Kastellaun allenfalls nur ärgern und sich im Vergleich zum Vorjahr „nicht verschlechtern“.