Zum letzten Mal heißt es am Rhein Oberwesel gegen Niederburg, die zweite Mannschaft der SG Viertäler trifft in der B Staffel 9 auf die Niederburger. Ab Sommer machen beide Parteien gemeinsame Sache und gehen eine große Spielgemeinschaft ein.
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Mehr und mehr bricht in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 die heiße Phase der Saison an – im Meisterrennen sowie im Abstiegskampf läuft es auf enge Entscheidungen hinaus. Die Vorschau auf den 20. Spieltag, an dem der SV Waldesch spielfrei hat.FC Emmelshausen-Karbach III – SSV Buchholz (Fr.