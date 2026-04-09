Kreisliga B Staffel 9 Das letzte Derby am Rhein vor dem Zusammenschluss Nico Balthasar 09.04.2026, 11:47 Uhr

i Für die SG Viertäler Oberwesel II um Alex Fuster (in Weiß) steht in Oberwesel am Sonntag (12.30 Uhr) das letzte Derby gegen den künftigen SG-Partner SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid an. Die SG Mörschbach II (im Zweikampf Silas Pauli, rechts Kapitän Dominik Boos) muss zum Tabellenführer SG Urbar/Werlau (So., 15 Uhr). Mark Dieler

Zum letzten Mal heißt es am Rhein Oberwesel gegen Niederburg, die zweite Mannschaft der SG Viertäler trifft in der B Staffel 9 auf die Niederburger. Ab Sommer machen beide Parteien gemeinsame Sache und gehen eine große Spielgemeinschaft ein.

Mehr und mehr bricht in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 die heiße Phase der Saison an – im Meisterrennen sowie im Abstiegskampf läuft es auf enge Entscheidungen hinaus. Die Vorschau auf den 20. Spieltag, an dem der SV Waldesch spielfrei hat. FC Emmelshausen-Karbach III – SSV Buchholz (Fr.







Artikel teilen

Artikel teilen