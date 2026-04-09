Kreisliga B Staffel 9
Das letzte Derby am Rhein vor dem Zusammenschluss
Für die SG Viertäler Oberwesel II um Alex Fuster (in Weiß) steht in Oberwesel am Sonntag (12.30 Uhr) das letzte Derby gegen den
Für die SG Viertäler Oberwesel II um Alex Fuster (in Weiß) steht in Oberwesel am Sonntag (12.30 Uhr) das letzte Derby gegen den künftigen SG-Partner SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid an. Die SG Mörschbach II (im Zweikampf Silas Pauli, rechts Kapitän Dominik Boos) muss zum Tabellenführer SG Urbar/Werlau (So., 15 Uhr).
Mark Dieler

Zum letzten Mal heißt es am Rhein Oberwesel gegen Niederburg, die zweite Mannschaft der SG Viertäler trifft in der B Staffel 9 auf die Niederburger. Ab Sommer machen beide Parteien gemeinsame Sache und gehen eine große Spielgemeinschaft ein. 

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Mehr und mehr bricht in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 die heiße Phase der Saison an – im Meisterrennen sowie im Abstiegskampf läuft es auf enge Entscheidungen hinaus. Die Vorschau auf den 20. Spieltag, an dem der SV Waldesch spielfrei hat.FC Emmelshausen-Karbach III – SSV Buchholz (Fr.

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