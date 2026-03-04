Blick in den Kreis Neuwied Das hat sich im Winter bei den B-Ligisten getan Daniel Korzilius 04.03.2026, 14:12 Uhr

i Die SG Neuwied (rote Trikots) und der CSV Neuwied sind in der Kreisliga B3 beheimatet und spielen dort eine gute Rolle. Während die SG Platz eins belegt, ist der CSV auf Rang drei zu finden. Jörg Niebergall

Was hat sich bei den Fußball-B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied in der Winterpause getan? Wir geben einen Überblick vor dem Start der Restrunde.

Auch in den Fußball-B-Klassen wird die Saison wieder fortgesetzt. Wir geben einen Überblick, was sich bei den Mannschaften aus dem Kreis Neuwied in der Winterpause getan hat. Kreisliga B1: Der Tabellenzwölfte SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II blieb in der Vorbereitung in sechs Testspielen ungeschlagen (vier Siege, zwei Unentschieden) und erzielte dabei immer mindestens drei Treffer.







