Die Kader im Überblick
Das hat sich bei den Teams in der Kreisliga B3 getan
Der CSV Neuwied (graue Trikots) und der SV Melsbach werden auch in der kommenden Runde wieder in der Kreisliga B3 aufeinandertre
Der CSV Neuwied (graue Trikots) und der SV Melsbach werden auch in der kommenden Runde wieder in der Kreisliga B3 aufeinandertreffen.
Jörg Niebergall

Was hat sich bei den Mannschaften der Kreisliga B3 in der Sommerpause getan? Die Kaderlisten sowie die Zu- und Abgänge gibt es hier in der Übersicht.

Lesezeit 7 Minuten
Am 8. August eröffnen die DJK Neustadt-Fernthal und der HSV Neuwied die Saison in der Kreisliga B3. Mit folgenden Kadern gehen die Teams in die Saison 2026/2027:CSV NeuwiedZugänge: Gabriel Bestvater (VfL Oberbieber), Aaron Gibhardt (Sportfreunde Ingelbach), Kevin Giesbrecht, Joey Wolf, Noah Mintgen (alle eigene A-Jugend), Simon Wall (eigene zweite Mannschaft).
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