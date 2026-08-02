Das hat sich bei den Teams in der Kreisliga B3 getan

Was hat sich bei den Mannschaften der Kreisliga B3 in der Sommerpause getan? Die Kaderlisten sowie die Zu- und Abgänge gibt es hier in der Übersicht.

Am 8. August eröffnen die DJK Neustadt-Fernthal und der HSV Neuwied die Saison in der Kreisliga B3. Mit folgenden Kadern gehen die Teams in die Saison 2026/2027:

Gabriel Bestvater (VfL Oberbieber), Aaron Gibhardt (Sportfreunde Ingelbach), Kevin Giesbrecht, Joey Wolf, Noah Mintgen (alle eigene A-Jugend), Simon Wall (eigene zweite Mannschaft).