Alle Augen nach Werlau, denn im Spitzenspiel der B Staffel 9 trifft dort am Sonntag (15 Uhr) der Erste Urbar auf den Zweiten Oppenhausen/Nörtershausen.
Am zwölften und vorletzten Spieltag der Hinrunde in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 steht das Gipfeltreffen im Fokus: Der ungeschlagene Tabellenführer SG Urbar/Werlau trifft auf den direkten Verfolger SG Oppenhausen/Nörtershausen. Während der SSV Buchholz spielfrei hat, kämpfen die anderen Teams um eine möglichst gute Ausgangslage für die Rückrunde.