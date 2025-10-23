Kreisliga B Staffel 9 Das Gipfeltreffen in Werlau überstrahlt alles Nico Balthasar 23.10.2025, 13:04 Uhr

i Schiedsrichter Claus Pfeffer stellt die Niederburger Mauer: Nach dem Pokal-Aus am Mittwoch gegen Boppard (3:4) sollte für den Tabellendritten SG am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel in Niederburg ein Sieg gegen den Vorletzten Mosel Löf II Pflicht sein. B&P Schmitt

Alle Augen nach Werlau, denn im Spitzenspiel der B Staffel 9 trifft dort am Sonntag (15 Uhr) der Erste Urbar auf den Zweiten Oppenhausen/Nörtershausen.

Am zwölften und vorletzten Spieltag der Hinrunde in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 steht das Gipfeltreffen im Fokus: Der ungeschlagene Tabellenführer SG Urbar/Werlau trifft auf den direkten Verfolger SG Oppenhausen/Nörtershausen. Während der SSV Buchholz spielfrei hat, kämpfen die anderen Teams um eine möglichst gute Ausgangslage für die Rückrunde.







