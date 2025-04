In der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 könnte ausgerechnet Lokalrivale Peterswald am 21. Spieltag zum vorentscheidenden Stolperstein des SV Strimmig im Meisterrennen werden. Das Derby steigt schon am Samstag, Spitzenreiter Ellenz-Poltersdorf muss am Sonntag gegen Baldenau Bischofsdhron nachziehen.

FC Peterswald-Löffelscheid – SV Strimmig (Sa., 17 Uhr). Die Gastgeber könnten Lokalrivale Strimmig in die Aufstiegssuppe spucken. Eine besondere Motivation verneint Peterswalds Spielertrainer Lukas Emmel aber. „Wir wollen das Derby gewinnen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir ihnen irgendwas vermiesen wollen und vorher Blut trinken“, sagt er schmunzelnd. Vielmehr betont er die sportliche Klasse des Gegners. „Strimmig ist aus meiner Sicht die konstanteste und kompletteste Mannschaft der Liga, weil sie nicht auf Einzelspieler beschränkt sind. Es ist nicht so, dass man sich bei ihnen auf ein, zwei Spieler einstellen kann und die halbe Arbeit ist getan. Das macht sie schwieriger, zu bespielen“, so Emmel. Er muss auf Leon Meurer (Außenbandriss im Fuß) verzichten.

FC Traben-Trarbach – SV Blankenrath II (So., 14.30 Uhr). Die Gastgeber sind auf eigenem Platz weiterhin ungeschlagen, verloren am Sonntag aber überraschend beim Abstiegskandidaten Zell II und können ihre Aufstiegsambitionen ad acta legen. Laut Blankenraths Coach Alexander Meurer aber nur fast, denn er glaubt nicht, dass der Gegner die Saison mal eben locker austrudeln lässt: „Für sie ist es so etwas wie die letzte Chance, noch mal oben anzugreifen, aber wir haben die letzten Wochen performt und fahren sicher nicht ganz chancenlos dahin.“ Blankenrath II hat nach der Hälfte der Rückrunde schon genau so viele Punkte (14) wie in der gesamten Hinrunde geholt.

SV Gonzerath – TuS Kirchberg III (So., 14.30 Uhr). Der Kirchberger Dritten schwimmen im Abstiegskampf langsam aber sicher die Felle davon. Zwar hat die Mannschaft von Jürgen Kiefer noch ein Nachholspiel am Karsamstag in Bärenbach bei Hunsrückhöhe in der Hinterhand, doch der Abstand zum rettenden Ufer beträgt vier Zähler. Die Form der vergangenen Wochen lässt auch für das Duell in Gonzerath wenig Spielraum für große Hoffnungen. Zuletzt setzte es fünf Pleiten in Serie, viermal blieb Kirchberg III ohne eigenen Treffer.

SSV Ellenz-Poltersdorf – SG Baldenau Bischofsdhron (So., 14.30 Uhr). SSV-Spielertrainer Daniel Schneiß hat ein Bauchgefühl: „Und das sagt mir, dass es ein wichtiger Spieltag sein wird. Wir können uns eine richtig gute Ausgangssituation sichern und die Konkurrenz hat unangenehme Aufgaben. Vielleicht ist ein Stolperer drin, und wir können uns gleich für 14 Tage die Tabellenführung sichern.“ Der Fokus liegt aber auf dem eigenen Spiel – und das will er vor der Osterpause wie ein Finale angehen: „Wir dürfen nicht nachlassen und dann muss man uns erst mal schlagen.“

SG Mont Royal Enkirch/Reil/Pünderich/Burg/Kröv – SG Hunsrückhöhe (So., 14.30 Uhr, in Enkirch). Wollen die Gastgeber noch mal ins Meisterrennen eingreifen, dürfen sie sich keinen Patzer mehr erlauben. Im Hinspiel reichte es in Belg aber nur zu einem 2:2-Remis. „Da haben wir zweimal schlecht ausgesehen, ansonsten aber das Spiel gemacht“, erinnert sich Mont Royals Coach Johannes Röhl. Bis auf die Langzeitverletzten steht ihm der komplette Kader zur Verfügung. Gespielt wird in Enkirch und damit in fast unmittelbarer Nachbarschaft zum „Hunsrückhöhe-Gebiet“. Der Enkircher Rasen im Wald und den Hartplatz in Hahn trennen Luftlinie gerade mal zehn Kilometer.

SG Dhrontal Haag II – SG Zell/Bullay/Alf II (So., 14.30 Uhr, in Merscheid). Beim 3:2 gegen Traben-Trarbach landete Zell II einen Überraschungssieg und übergab die Rote Laterne an Kirchberg III. „Personell sieht es zurzeit einfach wieder besser aus“, sagt Zells Coach Daniel Konrath zu den Gründen für den unerwarteten Dreier. Seine Mannschaft habe sich nun „die Möglichkeit geschaffen“, im direkten Duell mit dem Drittletzten Drohntal II nach Punkten gleichzuziehen. Zwei Absteiger gibt es am Saisonende.