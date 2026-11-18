Strnad-Nachfolge ist geregelt Daniel Kaiser rückt bei SG Grenzbachtal als Trainer auf Marco Rosbach 18.11.2026, 09:25 Uhr

i Daniel Kaiser rückt von der Reserve auf und übernimmt im neuen Jahr die erste Mannschaft der SG Grenzbachtal in der Kreisliga B4. Nicole Walkenbach, SG Grenzbachtal

Noch vor der Winterpause hat die SG Grenzbachtal Nägel mit Köpfen gemacht und geregelt, wie es im neuen Jahr weitergeht. Bei der Besetzung der Trainerstelle, die Mario Strnad zuletzt interimsweise bekleidet hat, war Stallgeruch ein wichtiger Faktor.

Die SG Grenzbachtal hat die Trainerfrage geregelt. Nachdem sich der Tabellenneunte der Kreisliga B4 vor einem Monat von seinem Trainer Thorsten Ferger getrennt hatte, übernahm dessen Vorgänger Mario Strnad als Interimscoach. Jetzt steht fest, wie die Spielgemeinschaft auf Marienhausen, Mündersbach und Roßbach ins neue Jahr geht.







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