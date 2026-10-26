Zäher Auftritt gegen Hemmerich Daadens Doppelschlag übertüncht spielerische Schwächen Leon Böckling, Max Buchmayer 26.10.2026, 08:39 Uhr

i Hart umkämpft war das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Spfr Daaden (in Gelb) und Verfolger SG Hemmerich Rotenhain. Manfred Böhmer/balu

Mehr Probleme, als ihnen lieb war, hatten die beiden Überflieger der Kreisliga B2. Während Primus Daaden spielerische Mängel offenbarte, musste der Zweite Meudt sogar einen Rückstand wettmachen und sicherte sich erst spät den Dreier.

Daaden und Meudt sind die beiden Topteams in der Kreisliga B2, am zwölften Spieltag konnten beide aber nicht überzeugen. Gewonnen haben sie ihre Spiele trotzdem.Spfr Daaden – SG Hemmerich Rotenhain 2:0 (2:0). Der Tabellenführer aus Daaden marschiert weiter und siegte dank eines Doppelschlags gegen Hemmerich.







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