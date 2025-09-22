Scherreiks trifft drei Mal Daaden hat im Duell der Verfolger das Schlusswort Günter Gerhardt 22.09.2025, 09:46 Uhr

i Fünf Tore auf einem Foto: Marcel Reuber (hinten in Grün) erzielte zwei Treffer für seine Honigsessener. Daadens Torjäger Kenny Scherreiks (in Gelb) konnte am Sonntagnachmittag gleich drei Mal treffen. Die SG Honigsessen und die Sportfreunde Daaden trennten sich 3:3. Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Kreisliga B1 bleibt die SG Herdorf das Team der Stunde. Ohne Punktverlust steht die SG weiterhin ganz oben in der Tabelle. Die Verfolger aus Honigsessen und Daaden trennten sich in einem packenden Spiel 3:3.

Nach Startschwierigkeiten verbucht Herdorf gegen Harbach den siebten Sieg in Folge und ziert weiterhin die Tabellenspitze der Liga. Betzdorf (3:1 gegen Ingelbach) und Honigsessen (3:3 gegen Daaden) rangieren fünf Punkte hinter dem Klassenprimus auf den Verfolgerplätzen.







