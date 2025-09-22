In der Fußball-Kreisliga B1 bleibt die SG Herdorf das Team der Stunde. Ohne Punktverlust steht die SG weiterhin ganz oben in der Tabelle. Die Verfolger aus Honigsessen und Daaden trennten sich in einem packenden Spiel 3:3.
Nach Startschwierigkeiten verbucht Herdorf gegen Harbach den siebten Sieg in Folge und ziert weiterhin die Tabellenspitze der Liga. Betzdorf (3:1 gegen Ingelbach) und Honigsessen (3:3 gegen Daaden) rangieren fünf Punkte hinter dem Klassenprimus auf den Verfolgerplätzen.