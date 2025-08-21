Die Sportfreunde Daaden empfangen bereits am Freitagabend den FSV Kroppach. Die Trainer beider Teams wissen über die Qualitäten des jeweils anderen genau Bescheid. Kroppachs Michèl Barkschat erwartet eine schöne Begegnung.

In den dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 gehen zwei Teams mit der maximalen Punkteausbeute. Die SG Herdorf und die Bezirksliga-Reserve der SG Betzdorf gewannen ihre beiden Auftaktpartien.﻿ Im Tabellenkeller hingegen wollen der SV Adler Derschen und die SG Niederhausen die ersten Punkte einfahren.

Spiel der Woche

Sportfreunde Daaden – FSV Kroppach (Freitag, 20 Uhr). Am dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 empfangen die Sportfreunde Daaden den FSV Kroppach bereits am Freitagabend. Die Daadener werden bei vielen Konkurrenten als Aufstiegskandidat gehandelt, letztes Wochenende verlor das Team von Spielertrainer Maximilian Ramb aber mit 2:3 bei der SG Harbach. Der FSV Kroppach hingegen pausierte hingegen aufgrund einer Spielverlegung. Am ersten Spieltag trennte man sich in einer wilden Partie gegen den Aufsteiger SG Müschenbach II mit 3:3.

„﻿Wir müssen uns auf ein kampfbetontes Spiel einstellen, eine gute Staffelung bei langen Bällen haben und die zweiten Bälle gut verteidigen“, weiß Ramb das Spiel anzugehen. „Kroppach kontert gefährlich. Die Erfahrung haben wir leider erst in der vergangenen Saison machen müssen, als wir nach einer 2:0-Führung zur Halbzeit das Spiel aufgrund von Nachlässigkeiten noch unnötig verloren“, erinnert sich Ramb noch genau. „Dennoch wollen wir zu Hause generell jedes Spiel gewinnen und selbstbewusst auftreten. Wir wollen in der Offensive unser Tempo nutzen und unsere fußballerischen Qualitäten zeigen“, so Ramb. „Nach der Niederlage letzte Woche brauchen wir unbedingt drei Punkte, um oben dran zu bleiben“, gibt er sich zuversichtlich.

Sein Gegenüber Michèl Barkschat weiß über die Qualitäten des Gegners. „Das ist eine richtig gute Truppe, die schon seit Jahren so zusammenspielt. Manchmal kriegen sie ihre PS nicht auf den Boden, dennoch werden sie am Ende der Saison unter den ersten Drei stehen“, erwartet Kroppachs Trainer. „Das wird eine schwierige Partie, trotzdem fahren wir natürlich nicht nach Daaden, um die Punkte abzuliefern. Gegen Daaden sehen wir immer gut aus, wie man auch letztes Jahr gesehen hat. Wir wollen auf jeden Fall etwas mitnehmen“, gibt Barkschat das Ziel vor. „Wir brauchen einen sehr guten Tag, wir müssen hungrig und motiviert sein. Das wird insgesamt ein sehr gutes Spiel werden, wir wollen mindestens einen Punkt nach Kroppach mitnehmen“, ist er zuversichtlich.

Der Blick auf die anderen Plätze:

Sportfreunde Ingelbach – SG Müschenbach/Hachenburg II (Freitag, 19.30 Uhr). Für die Ingelbacher ist es erst die zweite Partie der Saison, da ihr Spiel letzte Woche verlegt wurde. Ingelbach macht zum Auftakt eine gute Figur und trifft jetzt auf die Bezirksliga-Reserve der SG Müschenbach/Hachenburg.

SG Betzdorf II – SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II (Sonntag, 12.30 Uhr). Die SG Betzdorf II ist weiterhin ohne Punktverlust und trifft jetzt auf die SG Lautzert-Oberdreis II, welche letzte Woche überraschend gegen die SG Honigsessen die Oberhand behielt.

TuS Bitzen – SG Herdorf (Sonntag, 15 Uhr). Der Tabellenführer aus Herdorf will mit einem Dreier in Bitzen genau da bleiben, wo er jetzt steht. Dass es eine schwere Partie auf der Kaufmannshalde werden kann, musste in der Vergangenheit schon so mancher Gast feststellen.

SG Honigsessen/Katzwinkel – SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf (Sonntag, 15 Uhr). Die SG Honigsessen will Wiedergutmachung leisten. Überraschend verlor man in Lautzert, während Harbach genauso unerwartet gegen Daaden gewann.

SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/Wehbach – SV Adler Derschen (Sonntag, 15 Uhr). Die Adler aus Derschen peilen bei der SG Alsdorf die ersten Zähler der Saison an. Die Alsdorfer konnten letzte Woche deutlich in Niederhausen gewinnen und planen die nächsten drei Punkte direkt nachzulegen.

DJK Friesenhagen – SG Niederhausen/Birkenbeul (Sonntag, 15 Uhr). Friesenhagen ging letztes Wochenende in Herdorf baden und trifft nun auf die noch punktlose SG Niederhausen. Diese will den Abwärtstrend stoppen und sich aus dem Tabellenkeller befreien.