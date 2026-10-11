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Fußballverband Rheinland
Auch die Verfolger gewinnen : Daaden bleibt weiterhin das Maß aller Dinge in der B2
22:49 Uhr
Alsdorf bleibt weiter dran
Atzelgift holt den zehnten Sieg im zehnten Spiel
22:40 Uhr
Herschbach dreht Spitzenspiel
Wallmenroth findet in Friesenhagen zurück in die Spur
22:26 Uhr
Wildes und packendes 4:4
Wirgeser Reserve und Ebernhahn liefern Torfestival
22:18 Uhr
Auch die Verfolger gewinnen
Daaden bleibt weiterhin das Maß aller Dinge in der B2
22:07 Uhr
Rengsdorf lässt federn
CSV Neuwied erklimmt nach Kantersieg die Tabellenspitze
22:00 Uhr
Oberlahr beweist Fair-Play
Ellingen setzt sich mit Derbysieg an der Spitze ab
21:30 Uhr
Niederberg gewinnt Topspiel
Löf jubelt über Sieg im Derby in Nörtershausen
21:19 Uhr
Später Schock für Rennerod
Hundsangen glückt in Unterzahl noch der Lucky Punch
21:11 Uhr
SG 06 Betzdorf 2:1 beim TuS
Kirchberger trauern der ersten halben Stunde nach
21:08 Uhr
0:0 im Verfolgerduell
Bei Berod gegen Westerburg dominieren die Defensiven
22:49 Uhr
Alsdorf bleibt weiter dran
Atzelgift holt den zehnten Sieg im zehnten Spiel
22:40 Uhr
Herschbach dreht Spitzenspiel
Wallmenroth findet in Friesenhagen zurück in die Spur
22:26 Uhr
Wildes und packendes 4:4
Wirgeser Reserve und Ebernhahn liefern Torfestival
Top-News aus dem Sport
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