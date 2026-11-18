Nach Neuwieds Sieg im Topspiel CSV-Trainer Trainer Krebs lüftet sein Erfolgsrezept Daniel Korzilius 18.11.2026, 13:24 Uhr

i Der Sieg im Topspiel bei Spitzenreiter SV Rengsdorf war ungemein wichtig für den CSV Neuwied. Jetzt will das Team von Trainer Tobias Krebs zum Jahresabschluss nachlegen. Jörg Niebergall

Drei Punkte beträgt der Rückstand auf Primus Rengsdorf nach dem Sieg im Topspiel, zudem hat der CSV Neuwied noch zwei Spiele in der Hinterhand. Eines davon ist das Stadtduell gegen den HSV Neuwied II am Sonntag. CSV-Coach Tobias Krebs blickt voraus.

Das Fußballjahr 2026 wird in der Kreisliga B3 am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Heddesdorf mit dem Deichstadtderby zwischen dem HSV Neuwied II und dem Tabellenzweiten CSV Neuwied abgeschlossen. Der CSV kann mit einem Sieg mit mindestens fünf Toren Unterschied die Tabellenführung vom SV Rengsdorf übernehmen, nachdem das Team von Trainer Tobias Krebs das Spitzenspiel am vergangenen Wochenende mit 2:1 für sich entschieden hat.







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