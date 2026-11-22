Deichstadt-Duell ausgefallen CSV Neuwied zieht gleich, aber (noch) nicht vorbei Marco Rosbach 22.11.2026, 12:12 Uhr

i Nach Punkten haben Tobias Krebs und der CSV Neuwied gleichgezogen mit Tabellenführer SV Rengsdorf, der nach Toren aber noch leicht die Nase vorn hat. Jörg Niebergall

Die Vorfreude auf das Deichstadt-Duell war groß, wollte der CSV Neuwied durch einen Sieg im Nachholspiel beim HSV Neuwied II doch die Tabellenführung in der B3 übernehmen. Dieser Plan ging nicht ganz auf, was jedoch keine sportlichen Gründe hatte.

Das letzte Spiel des Jahres in der Fußball-Kreisliga B3 wird am Grünen Tisch entschieden, wobei der Ausgang schon vor dem Urteil der Spruchkammer des Kreises Westerwald/Wied klar sein dürfte: Da der HSV Neuwied II aufgrund eines akuten Personalmangels nicht zum Deichstadt-Duell gegen den CSV Neuwied antreten konnte, gehen die drei Punkte „kampflos“ an die Gäste.







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