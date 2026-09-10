In den Fußball-Kreisligen B sind die Teams aus dem Kreis Neuwied im Einsatz. Rengsdorf hat in der B3 bereits am Mittwochabend die Tabellenführung mit einem 5:1 gegen Linz II geholt.

In den Fußball-Kreisligen B steht der sechste Spieltag vor der Tür. Das haben sich die Teams aus dem Kreis Neuwied vorgenommen.

Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenzwölften SG Niedererbach/Niederhausen kann die neuntplatzierte SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis II einen Schritt Richtung gesichertes Mittelfeld machen (So.