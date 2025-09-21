Kein Heimsieg am 7. Spieltag CSV Neuwied ist nach 7:2 neuer Tabellenführer Daniel Korzilius 21.09.2025, 21:44 Uhr

i Symbolbild dpa

Die SG Feldkirchen muss in der Fußball-Kreisliga B3 die Tabellenführung abgeben. Nach dem 2:2 gegen den SV Rengsdorf zog der CSV Neuwied vorbei und grüßt jetzt von der Spitze. Auch im Tabellenkeller gab es Bewegung.

Am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 gab es keinen einzigen Heimsieg. Neuer Tabellenführer ist der CSV Neuwied, nachdem die SG Feldkirchen beim 2:2 gegen Rengsdorf erstmals in dieser Saison nicht als Sieger vom Platz ging. Der SV Melsbach feierte beim 5:2 gegen den SV Windhagen II den ersten Saisonsieg und gab die „rote Laterne“ an den Gegner weiter.







